Orestes Barbero se ha ganado un lugar especial en la historia de la televisión española como uno de los concursantes de 'Pasapalabra' más queridos. Su presencia en pantalla durante su horario de emisión atrae a una gran cantidad de televidentes, y ha dejado claro que su carrera en la televisión no finalizará con su participación en el programa de Roberto Leal.

El concurso 'Pasapalabra' es uno de los más populares en la televisión española y continúa batiendo récords de audiencia en su horario. De hecho, es muy probable que sea el programa más visto actualmente, compitiendo incluso con grandes eventos deportivos o políticos.

Uno de los factores que han contribuido al éxito del concurso son sus invitados, ya que la presencia de famosos en las mesas naranjas y amarillas atrae a una gran cantidad de televidentes. Sin embargo, lo más destacado son las intensas rivalidades entre Orestes y Rafa, dos concursantes a los que el formato ya ha tenido que decir adiós después de que el sevillano se llevara el bote de 2,272 millones de euros el pasado jueves.

Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología (aunque estudiante de filosofía en la actualidad) es todo un prodigio en lo suyo. El concursante nos ha brindado momentos muy tensos, en los que su valentía y humildad han quedado retratadas. De hecho, muchos espectadores lo tildan de "ser demasiado buena persona".

Pero, ¿qué va a ser ahora del burgalés? A pesar de que ni siquiera pudo comenzar a responder su 'rosco', Orestes se ha levado a casa 215.400 euros y ha roto varios récords en el programa, tanto de permanencia como de duelos jugados con otra persona, en este caso Rafa. En uno de los programas recientes, Orestes afirmó que su participación en televisión no terminaría con 'Pasapalabra'. A pesar de que no se siente en condiciones de asumir el desafío debido a su estado físico, el concursante expresó su deseo de participar en 'Tu Cara Me Suena'.