Telecinco ha recurrido de nuevo a 'Supervivientes' como una estrategia para recuperar su audiencia, ya que el reality show es el as bajo la manga de la cadena. Sin embargo, la nueva edición no ha logrado un impacto significativo entre el público debido a un elenco poco llamativo que no ha logrado convencer a todos los espectadores. Además, la ausencia de Lara Álvarez ha sido notable, siendo reemplazada por Laura Madrueño en esta temporada.