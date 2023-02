'First Dates' termina por todo lo alto su Semana Blanca con una cita con muchos sablazos. Iván es un deportista con un gran corazón, pero que en el amor no termina de cuajar ninguna de las relaciones que ha entablado: "Cupido se debería dedicarse a las chapas, porque de arquero no vale".

El programa le ha presentado a Patricia, una chica que le importa mucho su cuerpo y sobre todo su pelo. La soltera, nada más ver a su cita, no ha tardado en criticar su 'outfit' calificándolo como pasable. Uno de los datos que más ha sorprendido a Patricia ha sido que Iván continúa viviendo con su madre a sus 31 años de edad.

Patricia quiso dar a conocer su pareja ideal: "busco una persona cariñosa, que no empalagosa". Iván no ha sabido muy bien como definirse, lo que ha supuesto el desconcierto de su cita. Por otro lado, Iván ha querido compartir su opinión sobre el sexo: "El sexo no es imprescindible en la cama", mientras que Patricia lo considera vital para mantener una buena relación.

La cita no dejó de caer en picado, los innecesarios piropos, los incómodos silencios y la sonada tacañería de Iván, facilitaron en gran medida la decisión final de Patricia: "No me he llevado la sensación de hombre". La soltera decidió justificar su negativa respuesta a una segunda cita con no haber encontrado el 'feeling' que venía buscando en un hombre.