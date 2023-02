Sonsoles Ónega ha entrevistado este viernes a su colaboradora Fabiola Martínez en su programa de Antena 3. Todo el interés de la entrevista se centraba en las últimas declaraciones de Bertín Osborne en 'Déjate Querer', donde afirmó que "he sentido lo que es estar muy bien y a gusto en pareja, pero muy enamorado, creo que no (…) Estoy fenomenal solo".

Fabiola Martínez ha tenido la oportunidad de responder. "Después de tantos años juntos viviendo tantas cosas, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que me sorprendió mucho. He intentado analizarlo y entenderlo. He pensado que puede que él piense que no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y que quizás eso le haya hecho replantearse que lo que ha vivido no ha sido lo que él esperaba de la vida. También he pensado que puede que ahora sí que esté enamorado y que ese sentimiento le hace ver que lo de antes no era igual", decía ante Sonsoles.

Justamente después, la colaboradora se ha roto ante las palabras de su exmarido: "Lo que más me costó en la separación fue entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho. Yo lo he querido con locura. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Renuncié a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor. No lo reconozco".

La presentadora quiso saber si durante el tiempo que estuvieron juntos, Bertín le había dicho que la quería. "Él ha sido, y sigue siendo, un hombre cañón, pero tiene la edad que tiene. Entiendo que ahora él está haciendo su nueva composición, pero no a mí consta, ni a cuenta de mis hijos", ha expresado.

"Creo que necesito un poco de respeto a esos 18 años en los que hemos estado juntos", comentaba Martínez, que ha dejado claro que nunca diría nada malo de Bertín porque "es un hombre maravilloso".

"Esta mañana hemos estado hablando, pero no me ha dicho nada. Él sabe lo que ha dicho y si había una mala interpretación en lo que dijo, lo lógico es que hubiese levantado el teléfono y me llamara diciéndome que no se había explicado bien", decía Fabiola, que entiende que haya hablado de este tema en televisión. "Habrá gente que pensará por qué no se lo he dicho en privado. Pues él también podría haberlo hecho".

La presentadora ha querido defender a su colaboradora y ha aplaudido sus palabras: "No tienes que estar justificándote todo el rato, este es tu programa, sé que estás disgustada. Compartes tus sentimientos, pero siempre con mucho cuidado. No eres una mujer que andes publicitando tu intimidad. No pidas perdón".