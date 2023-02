Jorge Pérez volvió anoche a la televisión en el estreno de 'Déjate querer', el nuevo programa de Paz Padilla. Tras su acercamiento con Alba Carrillo, el exguardia civil desapareció de la pequeña pantalla y ahora ha dado a entender que ha interpuesto una demanda por todos los comentarios que se han hecho sobre él durante los dos meses y medio que ha estado desaparecido.

"Ha sido totalmente demoledor lo que hemos vivido. Mi ausencia ha sido porque estaba totalmente anulado. No ha sido cuestión de no dar la cara o de no querer hacer las cosas, es que era incapaz de caminar de aquí a la silla de al lado porque no entendía el por qué de cómo se estaba desarrollando todo", empezó explicando.

"El problema es que solo se ha escuchado una parte de la historia. Yo tomé la decisión de que esta situación no se tenía que resolver en un plató de televisión por la gravedad de unos hechos que no comparto ni permito. Hay un proceso abierto que no me permite expresarme como me gustaría, pero se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó, y eso ha generado un gran daño a mi familia y a mí", criticó Jorge junto a su mujer, que también estuvo presente en plató.

Sin embargo, el guardia civil tuvo un momento de autocrítica: "Hay unas imágenes y yo me hago responsable de mis actos, pero es doloroso pensar en todo lo que ha sucedido. He llorado muchas veces porque me he sentido impotente. La gente dio por hecho que mis lloros son por la culpa de reconocer unos hechos. Nada más lejos de la realidad. Ese llorar es por mi decepción conmigo mismo. Me responsabilizo de una situación que me hubiera correspondido a mí cortar, pero después se han dicho muchas cosas que no son como sucedieron".

Cuando Paz le preguntó por todo lo que se había dicho sobre él en los últimos meses, prefirió no opinar: "No voy a entrar en cuestiones de colaboradores. Otra cosa es aquello que se haya dicho sin contrastar. Me he sentido especialmente decepcionado con una persona, una mujer, pero no diré quién es porque no sería elegante. Sería la única persona a la que le preguntaría por qué, porque no me lo esperaba", reconoció.

Finalmente, el que fuera colaborador en 'Ya es mediodía' anunció que ha vuelto a televisión para quedarse: "Quiero orgullosamente anunciar que voy a volver como colaborador a las galas de 'Supervivientes', que es un formato que conozco porque lo he vivido. Quiero agradecer a la productora la oportunidad que me brindó en su día y la confianza hasta el día de hoy".