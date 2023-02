Si bien Rocío Carrasco ha sido el principal rostro de Telecinco en los últimos dos años, ya sea protagonizando sus dos docuseries, actuando en el 'Mediafest' o teniendo su propia sección en 'Sálvame'. Su próxima aparición en televisión estará alejada de las cadenas que formar el grupo Mediaset dando el salto a la cadena pública.

La hija de Rocío Jurado será la invitada del próximo domingo en el programa 'Late Xou', un 'late show' que se emite en desconexión para Cataluña presentado por Marc Giró. En este programa de entretenimiento se aborda la actualidad desde el humor y se reciben a invitados de múltiples sectores de la sociedad.

La asistencia al espacio presentado por Marc Giró, será el reencuentro entre ambos tras colaborar en su docuserie en Telecinco. La aparición de Rocío Carrasco en la cadena pública no se trata de un debut, puesto que ya estuvo presente en 'Lazos de sangre' como colaboradora comentando la vida de los artistas que se homenajeaban.

Su presencia en La 1 no justifica su no retorno a Mediaset. Al tratarse únicamente de una entrevista, si la ocasión le cuadrase y le ofrecieran volver a formar parte de algún proyecto, no sería para nada extraño volverla a ver en algún espacio de la principal cadena del grupo Mediaset.