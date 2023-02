David ha vuelto a caer en la tentación con María, pero esta vez ha sido con todas las letras. El Ken de la edición amaneció llorando después de pasar su primera noche con la tentadora y confesó su arrepentimiento a sus compañeros nada más levantarse, sin embargo, en el capítulo de esta semana se ha podido ver que ha repetido.

David y María siguieron teniendo la misma tensión sexual y el mismo comportamiento, a pesar la culpabilidad que sentía el joven, y volvieron a las andadas, esta vez, acostándose juntos. Después de la cita que todos tuvieron con su tentadora favorita, la pareja se metió en la piscina, comenzaron a ligar en uno con el otro y acabaron en la cama. Fue el momento en el que saltó la luz de la tentación en la villa de las chicas y Elena, la novia de David, estaba segura de que era él.

A la mañana siguiente, María le confesó a David que le daba mucho miedo "pasarlo mal" porque temía que él no tuviera en cuenta sus sentimientos: "Me da mucho miedo pasarlo mal. Que ahora veas a Elena y te dé igual lo que yo sienta, lo que yo piense o lo que hayamos vivido". El Ken intentó tranquilizarla diciéndole que ella le "gustaba de verdad" a pesar de que ahora tiene un "cacao mental".

Durante la noche, en la segunda hoguera de la pareja, que ha sido una de las más intensas hasta la fecha por los desgarradores llantos de Elena al enterarse de la infidelidad, David se puso a llorar pensando en que su novia habría visto las imágenes de su infidelidad.

"No se merece pasarlo mal", expresaba el joven, que cuando se enteró de que no iba a ver imágenes de Elena, se derrumbó completamente: "No soy buen novio". "Quiero a Elena y me gusta María, esto es muy complicado. Ya nunca voy a poder estar con ella", dijo sollozando. "María es una chica muy buena y no se merece lo que le he hecho", sentenció.

Elena, completamente destrozada en la hoguera

'La isla de las tentaciones' dejó lo más duro para el final. Elena tuvo que enfrentarse a las imágenes de David y en cuanto vio la infidelidad de su Ken con María, se derrumbó completamente y comenzó a gritar: "¿David, qué has hecho? ¡Me dijiste que me querías!".

El próximo capítulo será el momento en el que veremos el desmayo de Elena, un momento que se viralizó cuando publicaron el tráiler de esta temporada.