Maite Galdeano se sentó, esta vez sí, en el plató de 'Viernes Deluxe' en la noche de ayer. La ex concursante de 'Pesadilla en el Paraíso 2' acudía al programa tras haberse quedado sin tiempo el 27 de enero, cuando era una de las invitadas.

En el programa, se sometió a un test de personalidad llevado a cabo por la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez que arrojó resultados previsibles y sorprendentes.

En primer lugar, el test ha confirmado que Galdeano tiene un gran afán de protagonismo. "Ha creado un personaje, que es el que ofrece. Hay una parte de ella que no vais a ver, que no la tiene expuesta al público, muy privada y que posiblemente solo vea su hija Sofía", explicaba la psicóloga sobre este aspecto.

Por eso, Jorge Javier Vázquez le ha querido preguntar a la invitada quién es realmente. "¿Eres Maite Galdeano o la elegida de Dios? ¿Hay una que se coma a la otra?". "Soy la elegida de Dios, pero ambas son compatibles", contestaba ella.

El resultado también ha confirmado que para Maite el sentido de la privacidad es casi nulo. "Es esa parte que escondemos por pudor. Ella no tiene ninguno. Ella misma confesaría si está con una persona por dinero o por otras cualidades. Lo bueno es que, como tiene un nivel de privacidad bajo, es sincera a la hora de reconocerlo. No tiene problema en decirlo porque no cree que sea nada malo".

En cuanto al aspecto económico, la invitada no se ha sentido identificada con la resolución del test, que indica que Galdeano era una persona avara. "Cree que vosotros sois unos derrochones. Tiene una conducta conservadora a la hora de guardar, lo considera normal. Estáis en distintos polos, tiene mucho miedo a quedarse sin dinero".

En este sentido, Maite sí ha confirmado que no se gastaría 1.000 euros en una noche, por lo tanto es un poco conservadora con el dinero.