Decenas de historias, citas incómodas y personajes del programa de Cuatro 'First Dates' se vitalizan semanalmente en redes sociales, pero la que más repercusión ha tenido últimamente sin duda ha sido el desastroso encuentro de Luisa Fernanda con Med, un chico que no dejó de cuestionar la profesión de la joven durante toda la cena.

La cita entre Med y Luisa, que es médico, fue tildada como de las más tensas que ha vivido el programa de Carlos Sobera. A pesar de los intentos de la joven de salir del paso, Med no paró de cuestionar sus conocimientos en medicina, mantuvo su posición de superioridad en todo momento poniéndola a prueba en varias ocasiones, fue arrogante y algo machista.

Los vídeos de ese programa se han viralizado en todas las redes sociales hasta el punto de que Luisa Fernanda se ha hecho una cuenta de TikTok para dar más detalles sobre lo ocurrido.

En el primer vídeo que ha subido, que ya acumula más de un millón de visitas, aparece con la beca de su carrera de Medicina y bromea: "Voy a ir a partir de ahora así, con la bata puesta, la orla y el fonendo". La médico denuncia que si no se pone toda la indumentaria que hace que la gente le reconozca como un sanitario, no le creen por su personalidad y forma de ser, lo cual le indigna "porque se está encasillando a los médicos".

"Los médicos venimos de todas las formas, de todos los colores y de todas las personalidades, lo cual es muy guay porque si no te gusta un médico te puedes cambiar a otro que combine más con tu personalidad", prosigue, reivindicando que en la diversidad está la virtud y que los sanitarios no tienen que ser de una forma específica para ser profesionales.

En cuanto a la cita con Med, confiesa que fue mucho peor de lo que se muestra porque "se recortó muchísimo" y da explicaciones sobre su comportamiento en ella. "Fui con la mentalidad de pasarlo bien, conocer a alguien... pero no todo el mundo tiene el mismo pensamiento que yo", confiesa.

"Entre la cámara que tenía justo delante de la cara y el chico no sabía donde mirar, estaba estresada". Luisa pensó en todo momento que al estar en un programa nacional que se iba a ver en toda España tenía que ser respetuosa porque es "algo básico". A pesar de que quería levantarse e irse, intentó que el encuentro fuera lo más ameno posible, pero ambos querían que la cita terminara. "No sabía qué hacer. Él no pedía la cuenta y al final la pedí yo", explica. "Después me pagó y pensé: 'lo has hecho para quedar bien'", confesó.

Luisa Fernanda termina el vídeo diciendo que aún hay mucho que contar y que subirá un vídeo más largo explicándolo todo en los próximos días. Por el momento ha acumulado más de 20.000 seguidores en menos de 48 horas.