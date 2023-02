Samantha Hudson visitó, el pasado martes, a Risto Mejide en el programa 'Viajando con Chester' de Cuatro. En la entrevista profundizó en muchos capítulos de su vida e hizo declaraciones bastante duras sobre los abusos sexuales que sufrió siendo menor de edad durante los años que vivió en Magaluf.

Referente en el activismo LGTBI y artista polifacética, Hudson lleva años revolucionando las redes sociales, el mundo del espectáculo y de la música con su gran personalidad y talento. De hecho, tiene mucha popularidad, agotó sus entradas para el concierto de Sant Sebastià que dio en Mallorca en apenas 30 minutos.

“Tú en algún momento has hablado de abusos”, comenzó diciéndole Risto a Samantha, que le preguntó si realmente quería hablar de ese tema. “Me da igual. ¿Quieres hablar tú de eso?”, contestó el publicista, que obtuvo una respuesta afirmativa de la artista.

Hudson relató uno de los momentos más duros de su vida relacionados con los años que estuvo viviendo en Magaluf: “A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluf, en un entorno con mucha fiesta que, si no sabes gestionarla, te puede pasar factura, y siendo adolescente no sabes gestionar muchas cosas”. “Sufrí abusos sexuales quince veces. No se trató de la misma persona”, confesó.

“Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado 'maricón' y lo llevas con orgullo y dices: ‘Voy a hacer esas cosas de gais, eso que no me he permitido'. Pero a veces caes en dinámicas turbias. Yo me di cuenta muy pronto de que, para ligar, mi objetivo principal, me resultaba más fácil ligar con hombres mayores, para los cuales yo resultaba un caramelo”.

En ese momento, la mallorquina tenía 16 o 17 años y aunque asegura que las relaciones que tuvo con 15 hombres mayores en ese momento fueron consentidas, se trató de un "abuso sexual" porque "a veces volvía a casa llorando o triste y no sabía muy bien por qué". Con el tiempo, según cuenta, se dio cuenta de que esos encuentros que tenían esos hombres con ella, se daban en un contexto en el que él era menor de edad y todavía no se había desarrollado.

"Eres una persona que no tiene los gustos sexuales consolidados y que la pareja sexual con la que estás compartiendo ese momento sí es un adulto con una conciencia. Unos adultos que, lejos de fomentar un diálogo y un consenso, lo que hacían era aprovecharse de una situación injusta. Ejercer un abuso de poder”, explicó.

Además, Hudson aseguró que en ninguna de esas relaciones sexuales obtuvo placer, sino que más bien se sentía utilizada y que, de hecho, no es tan poco común ese tipo de situaciones: "Se corrían, en mi boca, normalmente, me pegaban un empujón. Me tiraban a la arena y se iban. Así fueron mis primeras experiencias sexuales, y eso le pasa a mucha gente del colectivo”.

Para terminar, la joven explicó que, en muchas ocasiones, hablar de este tema le ha ocasionado problemas por la “gracia” con la que lo cuenta, ya que no supone "un drama" para ella: “En muchos sitios, después de contarlo, me han reprochado que es algo que yo me había buscado". “Es hora de que la gente entienda que decir que ‘sí’ no siempre significa ‘sí’ porque lo puedes decir por muchos motivos. Lo que yo critico es que por sistema haya gente que depreda a perfiles de gente joven”, sentenció.

La artista también habló sobre cómo fue su etapa educativa en Mallorca: "Cuando llegas a clase te piden que moderes tu amaneramiento, que cambies tu lenguaje... Me lo han pedido a mí y a mucha gente. A mí me salió muy bien porque he sido muy apañada, pero podía haber sido una catástrofe".