'La isla de las tentaciones 6' ha vivido su primera infidelidad de la temporada. A pesar de que parecían la pareja idílica y que se apodaban a sí mismos como 'Barbie y Ken', David ha sido el primero en caer en la tentación con una de las solteras de la villa.

El tercer episodio de la sexta edición, que se estrenó el pasado lunes y que incluía la primera hoguera tanto de las chicas como de los chicos, reveló que David y María habían tenido una noche de sexo. La pareja tuvo conexión desde el primer momento, pero fue esa mañana después de una conversación subida de tono cuando empezó a aumentar la tensión sexual entre ellos.

Durante esa noche, María no pudo evitar insinuarse y acercarse a su tentación. Finalmente, a pesar de que David le dijo varias veces a María que parara de besarle, terminaron pasando la noche juntos.

Esto es lo que pasará la semana que viene en el próximo capítulo de 'La isla de las tentaciones 6'

Telecinco ha emitido el avance del programa de la semana que viene donde las parejas vivirán la segunda hoguera de la temporada y será el momento en el que Elena verá las imágenes de David acostándose con María.

En el anticipo del cuarto capítulo se puede ver como la 'Barbie' se rompe al ver la infidelidad y se pone a gritar y a llorar diciendo que no puede más y que quiere marcharse de allí. Menciona también a su 'Ken' y se pregunta por qué lo ha hecho: "Me dijiste que me querías", grita desconsolada.

Todo apunto a que el próximo capítulo será el momento en el que veremos el desmayo de Elena, un momento que se viralizó cuando publicaron el tráiler de esta temporada.

David, a pesar de haber sido infiel, también está destrozado por el malestar que le está provocando a su novia con sus acciones. El 'Ken' se puso a llorar en la segunda hoguera: "No se merece pasarlo mal" expresó, visiblemente arrepentido por lo que había ocurrido. "No soy buen novio", confesó.

María se enfrenta con la madre de Elena en 'El debate de las tentaciones'

Durante 'El debate de las tentaciones' que se emitió el pasado martes, María, la tentadora, hablo de su relación con David y coincidió con el padre de este y la madre de Elena, protagonizando un fuerte cara a cara con la última. "Al padre de David estoy más encantada de conocerlo que a la madre de Elena, podías haberle dado un poco más de educación a tu hija", le dijo nada más sentarse en el plató.

"Educación la que te falta a ti. Y respeto, respétate como mujer" le contestó Silvia, la madre de Elena, defendiendo a su hija. "Yo no la he llamado guarra, no la he llamado fea, no me he comparado constantemente con su físico, porque me parece una chica guapísima y no es necesario compararse todo el tiempo", recordaba la tentadora. "Mi hija no te ha llamado guarra, tú te has llamado guarra. Igual porque ha visto algo que no ha visto coherente. A lo mejor ella escucha lo que tú te calificas. Tú te estás calificando de algo, tú solita, y todo el mundo lo hemos visto", prosiguió Silvia.