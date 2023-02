La primera infidelidad de 'La isla de las tentaciones 6' ha recibido muchísimas críticas no solo por el avance de la reacción de Elena al enterarse de que David se ha acostado con María, sino también por la insistencia de la tentadora.

Nada más terminar la emisión del tercer capítulo de esta temporada, en el que David y María protagonizan el primer edredoning de la edición, saltaron las alarmas de muchos espectadores que vieron la escena en que la pareja se besa y termina teniendo sexo.

David y María comenzaron a besarse mientras estaban tumbados en la cama y cuando ella se puso encima de él, este dijo: "para, espera" pero María le contestó: "no quiero parar, David". Él insistió: "Para un momento". "No quiero", continúa ella y él vuelve a repetirle que pare; sin embargo, ella vuelve a besarle. Seguidamente, María se quita el micrófono y en las siguientes imágenes se puede ver como se meten debajo de las sábanas.

Esta situación ha traído mucho debate, ya que a pesar de que él insiste en que no siga besándole, ella no le hace caso y "viola su voluntad", como han dicho algunos que han opinado sobre el tema. "Que le diga en repetidas ocasiones que pare y ella diga que no, me asusta y mucho", comenta una usuaria en Twitter, "el respeto y el consentimiento tiene que ser bidireccional" dice otra.

Los que dicen que David quiere parar de verdad a María, está incómodo y María es una loba, viola la voluntad de David... REALIDAD PARALELA #TentacionesDBT3 #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/ZdzlenNTys — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) 7 de febrero de 2023

David me parece absolutamente repugnante, pero que le diga en repetidas ocasiones que pare y ella diga que no, me asusta y mucho. #LaIslaDeLasTentaciones3 — Blanca (@BlancaPE_TS) 6 de febrero de 2023

Los comentarios y las opiniones también han llegado a TikTok, donde una joven se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho que "si esto hubiera pasado al revés, explota el mundo y cancelan el programa".

Muchos también han apelado a la 'Ley Solo Sí es Sí' porque en esta se especifica que "solo entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".