La cuarta temporada del ‘First Dates’ de Alemania, que se estrena este lunes 6 de febrero en la cadena Vox, se ha grabado por primera vez en Mallorca.

Los participantes en ‘First Dates Hotel’ buscarán el amor en la isla. "Bajo el sol español, el anfitrión Roland Trettl y su equipo dan la bienvenida a los corazones solitarios que buscan el amor. Con suerte, las chispas saltarán en la cita a ciegas en el restaurante First Dates Hotel con Anja (30) y Philipp (28), Dirk (60) y Corina (55), quienes llegaron junto a su hija Jascha (20) y conocerán a Nico (23)”, señala la descripción del primer episodio del programa.

Spin-Off de ‘First Dates: A Table for Two

El programa ‘First Dates Hotel’ es un Spin-Off de ‘First Dates - A Table for Two’ en el que solteros de toda Alemania hacen las maletas en busca de una pareja. Llegarán a Mallorca y se registrarán en el hotel con el anfitrión Trettl y su equipo de ‘First Dates’. El programa se ha grabado en el hotel rural Posada d'es Molí, cerca de Palma, donde los participantes no solo conocerán a otros solteros, sino también a su cita a ciegas donde podrán conocerlo mejor durante una cena romántica y, si hay química, podrán alargar su estadía en el hotel.

En una segunda cita al día siguiente les dará la oportunidad de conocerse aún mejor. Si no funciona, siempre habrá otros huéspedes solteros del hotel.

Un hotel en Mallorca, no un restaurante

El presentador Roland Trettl explica la diferencia entre el ‘First Dates’ original, que se desarrolla en un restaurante, y este formato, en un hotel. "Una gran diferencia entre un hotel y un restaurante es que la gente se sube a un avión, que sale del país y que en este caso termina en una isla donde el clima es completamente diferente, donde los colores son diferentes y la filosofía básica de vida de las personas es diferente. Todas estas son cosas que te ayudan a enamorarte aún más fácilmente", afirma.

Además, Trettl explica por qué han elegido grabar el programa en Mallorca: "Para mí, Mallorca es básicamente perfecta porque he vivido aquí durante siete años. Es 'mi' isla, por así decirlo. Me siento como en casa aquí y me gustaría transmitir esta sensación de bienestar a mis invitados. Por supuesto, también para nuestros invitados alemanes, es la isla más visitada, donde la comida es realmente buena y el clima es por supuesto muy agradable. Lo que siempre reconozco es que Mallorca tiene un olor y una luz muy especiales, cosas que ayudan a que enamorarse sea aún más fácil".

Trettl, nacido en Bozen, trabajó durante cuatro años como chef en el restaurante Ca's Puers de Sóller. Los televidentes alemanes lo conocen por sus papeles en ‘Kitchen Impossible’ y ‘Grill den Profi’. Desde la primavera de 2018 es el presentador de ‘First Dates - A Table for Two’.

Los capítulos de Mallorca de ‘First Dates Hotel’ se emitirán semanalmente los lunes a las 20:15 en la cadena Vox.