Vicky Luengo acudió el pasado martes a 'La Resistencia' por su reciente nominación al Goya a Mejor Actriz por su papel en la película 'Suro' de Mikel Gurrea.

Mientras hablaban de las posibilidades que tenía la actriz mallorquina de ganar el premio, el presentador del programa, David Broncano, le dijo que tenían como costumbre pedirle a los futbolistas que les dedicaran un gesto para el programa si marcaban un gol, por lo que le pidió a la actriz que si ganaba dijera "Y modaba" en el discurso.

Vicky no tenía ni idea de a qué se estaba refiriendo, por lo que Broncano comenzó a explicarle el origen del meme. En uno de los programas de 'La tarde con María' en Canal Sur, una señora comenzó a contar una historia y dijo "Íbamos a pedir y modaba, y modaba, y modaba".

La palabra "modaba" es una contracción de "nos daba" pero lo reamente cómico del momento fue que cuando le iban a quitar el micrófono, la mujer lo cogió con fuerza y se puso a gritar, dejando a María del Monte patidifusa.

"Si lo dijeras en la gala de las Goya sería épico", confesó Broncano. La actriz se comprometió a hacerlo, convencida de que no va a ganarlo: "Me atrevo a decirlo una vez, pero no en bucle. Que lo cuelo una vez te lo prometo... Como sé que no me lo van a dar, te lo prometo".

La actriz recordó una anécdota similar para asegurarle al presentador que cumpliría su promesa: "En un festival de cine hice una apuesta con Aitana Sánchez Gijón, Dani Rovira y Luis Alegre que si salía a buscar el premio tenía que colar la palabra 'potorro' que es mucho más difícil". "Salí, di las gracias, hice un discurso bastante intelectual y cuando terminé dije que quería compartir este premio con mis amigas 'potorro' que les hace ilusión. ¡Lo colé!", recordó Vicky.

Ricardo Castella aprovechó el momento para proponer que invitaran a todas las nominadas y conseguir que se comprometieran a decirlo: "Habría que ir invitando a las nominadas para conseguir la promesa de todas".

La surrealista situación que vivió en 'La Resistencia

Durante la entrevista de David Broncano a Vicky Luengo, un desconocido que se coló en el teatro e incluso llegó a hablar con la propia Luengo, tal y como ella mismo reconoció posteriormente.

"¿Qué pasa? ¿Se ha colado alguien?", preguntaba un desconcertado David Broncano, a lo que Vicky respondió con un "se están peleando". Justo tras este momento, las cámaras enfocaron a la parte alta del palco, donde se podía ver a varios miembros del equipo de seguridad discutiendo con un desconocido al que se le pixela la cara y quien finalmente fue expulsado el teatro.