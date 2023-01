María, de 80 años, acudió a 'First Dates' junto a su hija para tener una cita con Ricardo, de 82 años, que también acudió con su hija. Ambas siguieron el encuentro desde la terraza y coincidieron en que hacían muy buena pareja, pero la cosa se torció rápidamente.

Ricardo contó que quiera una mujer, pero que cada uno viva en su casa. Algo que chocó con las aspiraciones de María, que buscaba encontrar a alguien con quien compartir la vida y vivir juntos para "si caemos malos uno de los dos, cuidarnos".

A lo que él respondió: "Son muchos años ya, 82. ¿Cómo me voy a poner a cuidar de una persona?". Pero la puntilla la dio cuando reconoció que tenía una relación muy estrecha con su vecina: "No estoy tan solo", declaraciones que no sentaron bien a María.

"A mí no me gusta eso. ¿Qué tiene que estar esa mujer con él? Con quien tiene que estar es conmigo y hacer los dos lo que nos dé la gana", criticó ella muy indignada. Posteriormente añadió: "A mí no me gusta estar sola, si tengo una pareja es para estar los dos juntos. Pero bueno, las cosas van como van".

Ella, cansada de los desplantes de su compañero, decidió dar por terminada su cita: "¿Sabes qué? ¡A tomar viento!. ¡Niña, ya puedes traer el postre, guapa!". La camarera, se sorprendió ante tal petición: "¿El postre ya?". Finalmente, ambos rechazaron darse una segunda oportunidad.