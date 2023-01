'La resistencia' recibió la noche del 10 de enero a la actriz mallorquina Vicky Luengo, tras ser nominada al Goya a Mejor Actriz por su papel en 'Suro'. Sin embargo, la entrevista se vio interrumpida por unos ruidos que provenían del palco.

En lugar de tratarse de un troleo del programa, se vio como el equipo de seguridad intentaba echar a un desconocido que se coló en el teatro e incluso llegó a hablar con la propia Luengo, tal y como ella mismo reconoció posteriormente.

"¿Qué pasa? ¿Que se ha colado alguien?", preguntaba un desconcertado David Broncano, a lo que Vicky respondió con un "se están peleando". Justo tras este momento, las cámaras enfocaron a la parte alta del palco, donde se podía ver a varios miembros del equipo de seguridad discutiendo con un desconocido al que se le pixel la cara.

"¿Pero cuál es el problema?", preguntaba el susodicho. "Te has metido en un camerino, aquí no puedes estar", le recriminaba un segurata. "Te estás equivocando, que yo trabajo aquí", decía intentando engañar a los miembros del equipo. "Pero esto, ¿esto está preparado?", preguntaba una desconcertada Luengo.

Juro que esto que ha pasado nos ha dejado a los del equipo igual que a @vickyluengo y a vosotros. Se ha colado el tío.



Chaval, si lees esto, dinos qué cojones querías y devuelve lo que hayas robado. pic.twitter.com/Mo6s3YpSTF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de enero de 2023

"Me voy porque quiero, ha dicho. Mientras tres personas le empujan. Me encanta esa actitud", ha bromeado Broncano una vez el desconocido ya había sido expulsado del teatro. "Pero a esa persona yo la he visto por aquí abajo antes. Yo he hablado con él en los pasillos. Me da miedo ahora", reconoció la invitada poco después.