La suerte le ha sonreído este 22 de diciembre a uno de los rostros más conocidos de 'El programa de Ana Rosa'. Mayka Navarro ha desvelado este jueves en pleno directo que ha sido una de las agraciadas en el sorteo de Navidad, mostrándose muy contenta delante de la cámara.

"No voy a contar cuánto ha sido porque esas cosas no se dicen... pero para tapar algunas cosillas", aseguró la periodista con una gran sonrisa en su rostro y visiblemente ilusionada después de que le preguntase Patricia Pardo por este asunto.

“Estamos ahora enfriando la botella de cava para celebrarlo”, dijo Navarro desde el Mercado de la Boquería (Barcelona) en un momento de la conexión. "Sí, la segunda (botella), ¿no?”, afirmó con cierto sarcasmo Joaquín Prat desde el plató.

Aprovechando la ocasión, Cruz Morcillo se hizo la enfadada con Mayka Navarro por no haberle enviado un número a ella. "A mí no me lo ha mandado y yo a ella sí se lo he mandado, siempre nos lo intercambiamos. Creo que es el de La Vanguardia, pero luego me enfadaré con ella porque ahora no está en condiciones de que me enfade con ella, está trabajando".

La reportera también reconoció en la conexión con el programa que la alegría se debía a que el premio también le tocó a un compañero de Mediaset: "Sergio Murillo y yo nos matamos muchas veces, pero por Navidad hacemos una tregua e intercambiamos números. Este año ha tocado el que yo le he mandado a él".