Samantha Vallejo-Nágera también se pronuncia sobre las polémicas palabras de Patricia Conde sobre 'Masterchef'. La jurado del talent culinario asistió a la presentación de la programación navideña de TVE, en la que respondió al final del acto a las preguntas relacionadas con dicha controversia que realizó la prensa acreditada, entre la que se encontraba YOTELE.

"Tengo que decir una cosa: Patricia Conde ha sido una concursante increíble. A mí me pareció monísima. Es verdad que, cuando fue repescada, fue una de las personas a la que más ilusión le he visto. La verdad es que también la vi súper tímida e introvertida de lo que parece cuando la ves en sus programas, pero me ha encantado su personaje. Creo que ha disfrutado un montón cocinando y se lo pasaba bomba cuando presentaba los platos. Una ilusión y todo, y de repente… Son cosas que pasan a veces. Cuando estábamos en emisión, estaba en redes sociales feliz, enseñando su paso por el programa. En Vitoria también estaba encantada y, de repente, esta cosa… Es que no lo he llegado a entender", aseguró la chef del programa.

YOTELE habla con Samantha Vallejo-Nágera sobre la polémico enfrentamiento entre Patricia Conde y 'Masterchef' en la presentación de la programación de Navidad de RTVE.

¿Te han sorprendido sus palabras?

Claro que me han sorprendido porque durante el programa estaba encantada. Es una de esas concursantes que ves que le gusta la cocina. Es tímida y le cuesta un poco expresar sus sentimientos, pero también puedes hacerlo cocinando de una manera más fácil, agasajando a tus comensales, con la ilusión de que tienes un buen plato… Yo la he visto una maravillosa concursante.

¿Pero le habéis encontrado explicación a sus declaraciones?

No. No entiendo muy bien qué le ha pasado entre el día de la final y el siguiente. Pero, de todas maneras, hemos venido aquí porque es Navidad. Hemos hablado de los especiales y estoy un poco…

De verdad, Patricia Conde ha sido monísima. Ha sido una concursante que lo ha disfrutado un montón. Yo me quedo con su paso alegre y divertido por el programa. Ha estado genial y lo ha disfrutado, y ahí me quedo. Vamos a hablar de los especiales de Navidad, que tenemos una súper edición con una celebritys que están con las maracas de Machín. Os lo prometo. Llegábamos y decíamos si se podrían callar por favor. Están de abrir las puertas de las cocinas ya oías que venía la zambomba de tu pueblo. Tambores, gritos, disfrazaos… Muy divertido.

En la presentación, has coincidido con María del Monte, que abandonó la primera edición del ‘Celebrity’. ¿Habéis podido saludaros durante la presentación?

Sí, yo la he saludado perfectamente. Me cae fenomenal. Pero, a ver, que llevamos 10 años. Han pasado un montón de concursantes y que hay muchísima gente que lo pasan genial en el programa. Quiero decir, que disfruta de ‘Masterchef’ y ya está. Yo me quedo con lo bueno siempre.