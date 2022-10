El sexo puede ser un motivo importante para que una cita pueda fracasar en 'First dates'. Este es el caso de Petra, una auxiliar de enfermería mallorquina de 63 años, que no tuvo de hablar de su forma de ser: "Soy una persona de carácter fuerte. A la vez soy muy pacifista, aunque no me toques las narices que me encuentras".

Solo minutos después, Petra supo que iba a conocer a Pedro, un pintor y escultor también mallorquín de 67 años, que le dejó muy claro a su cita a qué había ido a 'First Dates' tras su primera toma de contacto: "La verdad es que quisiera encontrar una relación de amistad que fuera bonita, que en un momento dado pudiera ir a tu casa, ver una película después, hacer un arrocito en el campo,... tener afinidades en el cine, la música, la playa, un paseo... convivir al fin y al cabo".

La respuesta de Pedro no le entusiasmó mucho a Petra, teniendo una mostrando una reacción bastante airada ante las cámaras del programa: "Está buscando a un tipo de persona que me recuerda más a un hermano que a una pareja. Yo esta relación ya la he vivido durante muchos años, y yo ya tengo hermanos. No necesito más hermanos. Quiero un hombre que me haga sentir, como persona y como mujer. Que me haga sentir".

"¿Hay sexo en esa relación?", le preguntó directamente Petra a Pedro, que respondió con mucha franqueza, poniéndolo como un elemento más bien secundario: "Sí, lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo sin sexo. Me separé hace tres años y la separación me coincidió con el covid. Las relaciones, como que las he olvidado. No he buscado relaciones sexuales con pareja. Durante estos meses, me han surgido algunas relaciones, de gente que se ha acercado a mí, y como que no quería mantener relaciones afectivas".

"¿Cómo te puede dar pereza practicar sexo? Te quita el dolor de cabeza, te rejuvenece, favorece la piel, te quita años,... ¡y encima es gratis!", aseguró Petra en un total ante las cámaras de 'First Dates'. "Lo que pasa es que la vida te va pidiendo cosas. Siempre he sido un hombre muy sexual. La verdad que no creo que en eso haya cambiado demasiado", dijo Pedro con un tono de cierta broma, añadiendo que, en un momento dado, le gusta la mujer y lo femenino: "Soy un hombre sexual y no tendría ningún inconveniente en tener relaciones sexuales con ella".

En los últimos minutos de la cena, lo cierto es que parece que las explicaciones de Pedro a Petra le convencieron, algo que hizo que ambos mostrase su interés por tener más citas en el restaurante de 'First Dates': "Tendría una segunda, una tercera y hasta una cuarta cita juntos".