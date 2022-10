Rigoberta Bandini se ha convertido en una de las caras más conocidas del panorama musical nacional tras su paso por la primer edición del Benidorm Fest. Unos meses después del mediático festival, la cantante ha querido recordar cómo fue su participación en el programa desde la distancia y lanzar un mensaje a posibles candidatos del próximo año.

En una entrevista concedida a Jenesaispop, la catalana ha reconocido que fue una gran oportunidad: "Fue bonito entre los grupos, desde fuera era más bélico. El recuerdo es bonito y obviamente catapultó muchísimo el proyecto".

Paula Ribó ha reconocido que vivió mucha presión y nervios durante las semanas de preparación de su actuación, el mítico 'Ay mamá': "Si ya Benidorm me agobió, no sé si me veía hasta mayo con esa movida. Me saqué un peso de encima en muchos sentidos", ha expresado sobre cómo cree que hubiera llevado haberse convertido en la representante a España en Eurovisión.

La artista ha enviado un mensaje a posibles candidatos a presentarse al Benidorm Fets 2023: "Que se preparen para la presión mediática, los tiempos de televisión. También olvídate de ensayar y te van a tirar tus ideas por el suelo todo el rato", ha expresado de forma crítica en la conversación. Entre bromas durante la entrevista de podcast ha querido lanzar un consejo: "Que se tomen un diazepam antes de entrar".