Rocío Carrasco cuenta con tantos aliados como enemigos en Telecinco por todo lo que cuenta sobre la vida de su madre y su experiencia personal con su familia en 'En el nombre de Rocío'. Las palabras de la protagonista de la docuserie siguen causando estragos en algunos colaboradores que la critican con dureza y Jorge Javier Vázquez no se suele quedar callado.

El presentador ha querido arremeter contra una compañera de cadena por sus palabras sobre la hija mayor de Rocío Jurado. El motivo del enfado del comunicador catalán fueron unas grabaciones de la periodista Ángela Portero hablando de ‘la más grande’ en la que dio detalles de lo que vio en una entrevista con ella: "Una puerta estaba completamente destrozada de golpes, y dentro se escuchaban insultos, gritos y ruido de cristales", expresó en su momento.

Jorge Javier no pudo contenerse al recapitular este fragmento de vídeo y estalló en directo en ‘Sálvame’: "¿A qué estamos jugando? Yo no me acordaba de estas declaraciones, pero es que Ángela Portero es de las que se dedican a criticar que Rocío Carrasco cuente intimidades", expresó muy molesto en el formato de las tardes de Telecinco.

El presentador no ocultó su enfado por la hipocresía de la colaboradora: "Ella se sienta y cuenta lo que pasaba en la intimidad de Rocío Jurado, pero su hija resulta que no puede hacer. Resulta que cuando lo cuenta la hija está faltando a la memoria de su madre, ¡tócate los cojones!", sentenció evidenciando su cabreo con la tertuliana y zanjando el asunto para no enfadarse en exceso