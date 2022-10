Telecinco ha dado la bienvenida Ana Rosa Quintana este mismo lunes. La presentadora ha regresado a la cadena tras casi un año ausente y, una vez ha finalizado su debut, ha estado presente en una rueda de prensa. La comunicadora ha querido hablar de la nueva temporada de su formato y se ha sincerado sobre cómo ha sido su recuperación.

La conductora de 'El programa de Ana Rosa' ha confesado cómo han sido estos meses de tratamiento: "Yo nunca había estado tanto tiempo sentada en un sofá. El día se hace muy largo". Además, ha reconocido que era extraño ver algunos espacios de su productora: "He visto más el resto de programas de Unicorn que 'Ana Rosa' porque me daba cosita".

Quintana también ha mostrado sus sensaciones sobre su regreso: "Al principio me he visto nerviosa, se me secaba la boca. Luego ya al sentarme con mis compañeros he estado como un día más. Ha sido un día muy intenso, cargado de contenido".

Sobre los contenido de su formato, Ana Rosa ha querido hablar de las entrevistas a políticos: "Damos voz a todo el mundo, invitamos a todos los líderes políticos. Si traemos a uno, nos ponen verdes los otros y al revés. Invitamos al Presidente del Gobierno, pero es más complicado cuadrar un día".