El tercer capítulo de 'La isla de las tentaciones' arrancó la noche del jueves con las últimas imágenes de la hoguera de los chicos para pasar a la de las chicas, que ha sido bastante intensa.

Paola fue la primera en enfrentarse a las imágenes de la tablet y confesó que estaba preocupada por la chica que Andreu escogió para la primera cita, Cristina. La mallorquina se mostró visiblemente nerviosa durante los minutos previos al visionado y, en cuanto ha visto las imágenes de su novio cantando con la tentadora, se indignó. "Con la chica con la que más cómodo se siente para cantar es conmigo y que se suelte de esta manera con ella no lo entiendo. Dije desde un primer momento que no iba a cantar a nadie y va y le canta a ella", confesó.

Las siguientes imágenes fueron aún peores para Paola, que rompió a llorar al ver a su novio teniendo algo más de conexión con Cristina. “Al principio me ha gustado verlo contento, bailando, pero lo que he visto en la piscina no me ha gustado". Al escuchar la conversación que ambos han tenido en la piscina y donde parecía que estaban tonteando, Paola enardeció, pero lo que más le molestó es que Andreu le haya dicho a la tentadora: "¿Te vuelves loca por mí?".

“Yo no le he dicho eso a nadie. Yo lo tengo en la cabeza todo puñetero el día", lamentó Paola mientras sollozaba. "Pienso que no soy suficiente para él y veo esto y me parece que no le basto, que me tiene muy segura. Pensaba que él era mi persona. No me gusta nada esta actitud", insistió.

En este punto, el programa repitió una táctica que usó en el pasado episodio con los espectadores mostrando a la mallorquina las imágenes en las que, supuestamente, Andreu y Cristina se van juntos a la cama. "¿Vamos a la cama? ¿Les dejamos? Yo creo que es momento de…", le dice él a la tentadora, cuando realmente cada uno se va a su habitación, aunque eso no se lo mostraron a Paola.

"¿Qué hace? Todo el tiempo está pegado a esta chica, lo de vamos a la cama y se van por el mismo camino, ¿dónde van? ¿A dormir dónde?". La presentadora, Sandra Barneda, le anunció que no había más imágenes para ella, por lo que el programa le dejó con la incertidumbre. Sin embargo, los espectadores saben que, realmente no ocurrió nada, por lo que probablemente haya sido una estrategia para hacer que la novia de Andreu de un paso más.