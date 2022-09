Laura Pausini ha sido una de las grandes protagonistas de la rueda de la prensa de la nueva edición de 'La voz'. Además de hablar de su regreso como coach al formato musical, que celebra sus 10 años en antena, la artista ha confesado que le fue difícil ocultar que Chanel era una de sus artistas favoritas en el Festival de Eurovisión, ya que debía mostrar imparcialidad al ser su presentadora.

“A los presentadores nos habían dicho que no diéramos señales de nuestras preferencias y las primeras dos noches lo intenté. Quise que no me dieran España porque se iba a notar, no soy buena actriz”, afirmó la cantante tras ser preguntada por YOTELE, que tuvo presente en la presentación.

Pausini también desveló qué ocurrió cuando tuvo que comunicar los puntos que el público habían otorgado a España tras la actuación de Chanel con 'SloMo': "Lo dije con emoción, aunque en Italia me pedían que no se me notara. Eso fue lo más difícil".

La intérprete, por su parte, también se muestra encantada con su regreso al sillón rojo de 'La voz': "Si fuera posible firmaría cada año, pero no siempre se puede". "Una de las motivaciones por las que estoy feliz aquí es la libertad. No me siento en ninguna cárcel, en otros formatos sí. Aquí nunca me han dicho que apriete un botón".

La voz' celebra en Antena 3 su décimo aniversario: "Tendremos a los coaches originales del formato"

‘La Voz’ levanta el telón y volverá a resonar en Antena 3 más fuerte que nunca. La cadena estrena muy pronto la nueva edición de adultos del talent show de más éxito internacional. Presentado por Eva González, ‘La Voz’ contará en su cuarta edición en Antena 3 con Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco.

Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de ‘La Voz’. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores. Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco vuelven a coincidir en el programa tras estar juntos en 2020 y se unen a Luis Fonsi, que repite en el talent show.

Este año, ‘La Voz’ contará con un gran equipo de Asesores que se unirán a los coaches del programa en la fase Batallas. Lola Índigo acompañará a Luis Fonsi, Mala Rodríguez estará junto a Antonio Orozco, Vanesa Martín es la elegida por parte de Laura Pausini y Raphael será el asesor de Pablo López.

Además, para celebrar los 10 años del formato en nuestro país, el programa ha preparado una gala especial que se emitirá a lo largo de la edición que contará con los coaches originales del formato en nuestro país: Malú, David Bisbal, Melendi y Rosario.