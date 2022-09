Noche de nerviosismo en 'Viernes Deluxe' por la tensa discusión que protagonizaron en directo uno de los invitados de la noche con Carmen Alcayde. La presentadora se vio obligada a estallar contra Dinio por el anuncio del actor porno en el que aseguraba que habían tenido un romance y una noche de pasión juntos.

Tras varios días comentando el asunto, el invitado acudió al programa para dar más detalles de lo que presuntamente había ocurrido entre ambos en una velada lejana. La colaboradora no pudo contener su impotencia tras asegurar que todo es falso: "Estás destrozando una familia con una mentira, ¿por qué me quieres destrozar la vida?", le planteó muy molesta por la polémica surgida.

Carmen no dudó en advertir que si la cosa iba a más tomaría acciones legales contra Dinio, lo que provocó unas disculpas públicas: "Si yo, por mi forma de expresarme, he dicho que he estado contigo, te pido perdón a ti y a tu marido, porque a mí no me gusta romper una familia". A pesar del perdón, Alcayde fue contundente sobre lo que opina de la trama: "Desde que me conociste te has querido aprovechas".