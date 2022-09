Tras su éxito incontestable en las mañanas de laSexta, donde la pasada temporada fue líder de audiencia, Atresmedia ha decidido aprovechar el tirón de 'Aruser@s' y encargar a Alfonso Arús que extienda su magacín de actualidad y entretenimiento a la tarde de los sábados. El periodista, que se estrena este 17 de septiembre a las 15:30 horas, habla con YOTELE para hacer balance de su trayectoria en las mañanas y de cómo afronta su nuevo horario.

Mucha gente se sorprende de que ahora sumes un día más de emisión con 'Aruser@s', pero a lo largo de tu trayectoria has combinado hasta tres programas de radio y televisión...

Lo de ahora me parece hasta relajado (Risas). Ha habido épocas en las que he hecho dos o tres programas a la vez y luego los fines de semana me iba a dar vueltas por España para retransmitir los partidos de fútbol. He hecho programa diario de entretenimiento en televisión, en radio y programa de deportes. Y cuando hacía el morning de Cadena 100 lo mismo, lo emitíamos desde cualquier lugar de España.

¿Cómo se presenta la posibilidad de extender 'Aruser@s' a la tarde del sábado?

No es que yo haya pedido más. Todo nació como una especie de juego, como una broma, cuando atendiendo las solicitudes de los espectadores, que se quejaban porque el programa no se emitía los sábados por la mañana, empezamos a hacer como una plataforma imaginaria para que Atresmedia nos diera la oportunidad de tener programa también los sábados por la mañana, para que la gente que a diario no puede verlo entero, lo pudiera ver más tranquilamente. Y un buen día recibimos una llamada de la dirección del grupo diciendo que les parecía bien nuestra petición de hacer programa el sábado, pero que les cuadraba más hacerlo por la tarde, para completar que el domingo ya hay un programa a esa hora con Nuria Roca. Les dije que sí y vamos a por todas. Estoy haciendo el programa que me gusta hacer, me siento cómodo haciéndolo y disfruto. Me siento feliz y hacer la tarde del sábado ha sido un premio.

Ha quedado claro que no es un nuevo programa, es el 'Aruser@s' de siempre...

Es cierto que cuando se hizo oficial se jugó un poco a la incógnita y algunos empezaron a elucubrar con el nuevo programa de Alfonso Arús, y que si podría haber entrevistas, tertulias del corazón... no habrá nada de eso. La gente va a ver 'Aruser@s', el programa que se emite de lunes a viernes, no va a ver otra cosa. Pero al emitirse en un horario distinto y un poco más extendido, rescata alguna de las secciones que han ido evolucionando a lo largo de los años, como por ejemplo la sección de cine con Toni de la Torre o la que hacía Montse Vidal sobre inventos, que ahora vuelven.

¿Incorporarás alguna colaborador al programa del sábado?

La única cara que incorporamos es Xavi Rodríguez, que conduce 'Las mañanas Kiss', al que conozco desde hace mucho tiempo y que está muy preparado en cuestiones de entretenimiento, humor y actualidad.

A lo largo de estos años en Atresmedia, ¿has recibido alguna propuesta para hacer otro formato que no sea 'Aruser@s'?

La verdad es que no. Cuando llegué a Atresmedia había tres propuestas: el morning, el prime time y hacer el formato de laSexta en otro horario, como la tarde del fin de semana, que es lo que vamos a hacer ahora. Más allá de eso, no ha habido nada más. Ni siquiera hacer las tardes de Antena 3, que nunca me lo ofrecieron.

Y siendo posiblemente el espacio con menos presupuesto de las mañanas, te has colocado como líder de audiencia...

Nuestro programa nace con voluntad de ser una alternativa a los magacines convencionales. 'El programa de Ana Rosa', Espejo público' y 'La hora de La 1' compiten entre sí y se reparten entre tres la audiencia de las antiguas mañanas de la tele. Al ser radicalmente diferentes, nosotros hemos tenido la fortuna de colocarnos líderes, pero yo siempre insisto que esa no era la idea inicial. Porque laSexta es la cuarta cadena en audiencia y no tienes la obligación de ser líder.

Posiblemente le hayas "robado" algo de audiencia a alguno de los veteranos pero fundamentalmente has logrado incorporar gente que había dejado de ver la tele convencional...

Hemos incorporado gente nueva que no estaba acostumbrada a ver la televisión por la mañana y el resultado, mirado a nivel de grupos, es que Atresmedia sale muy favorecida porque formamos un pack con 'Espejo Público'. El liderazgo matinal es incontestable también como grupo.

La sensación es que el éxito del programa diario se va a trasladar rápido al fin de semana, pero en televisión cambiar el hábito del espectador requiere tiempo...

Soy muy consciente de que tendremos que picar piedra al igual que hicimos en la mañana. Empezamos muy modestos y eso nos ha permitido ir creciendo. Hay unos hábitos adquiridos por parte del espectador de ver películas y contenidos de corazón y realities (que nosotros no tocamos) que tú no puedes cambiar de la noche a la mañana. Es imposible. Ahora, en la tarde del sábado, nuestra idea es ir sembrando y atrapando gente que no suele ver la televisión convencional a esta hora y llevarlos a nuestro terreno poco a poco.

Quizá la clave del éxito de 'Aruser@s' te entretiene pero no te deja desinformado...

Hacemos un programa de entretenimiento y actualidad que es muy flexible y nos permite incorporar muchísimas cosas. Si ocurre cualquier cosa, se cambia la escaleta y no pasa nada. El encaje ha sido bueno por la mañana y por lógica lo acabará siendo también en la tarde del sábado. El tiempo que necesitemos no lo sé.