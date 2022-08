El regreso de Belén Esteban a 'Sálvame' ya tiene fecha exacta. Una de las colaboradoras estrella del programa vespertino volverá tras cuatro meses de ausencia, y lo hará concretamente en la tarde del lunes 5 de septiembre.

Así lo ha anunciado la colaboradora en su perfil de Instagram, en una publicación que iba acompañada de numerosas instantáneas de sus vacaciones: "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna que me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa 'Sálvame' con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, peor ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

La tertuliana se vio forzada a abandonar el programa tras un accidente que sufrió en una prueba física que le propuso el programa. En dicha caída, Belén se rompió la tibia y el peroné, lo que la ha dejado fuera del programa durante varios meses.

De hecho, la colaboradora no se pronunció hasta el pasado mes de julio, cuando concedió una entrevista a 'Sábado Deluxe', aunque aún acompañada de muletas. Ahora, la colaboradora cuenta los días para volver a su programa y se muestra entusiasmada y con ganas.