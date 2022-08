La entrevista de Terelu Campos a Alejandra Rubio en el 'Deluxe' ha provocado numerosas críticas en 'Sálvame', como era de esperar. La charla que mantuvo la presentadora junto a su hija provocó el rechazo de la mayor parte del plantel de colaboradores, que juzgaron la suavidad de Campos y el supuesto poco juego que dio Alejandra.

Hoy Terelu volvía a presentar 'Sálvame' y el programa recopilaba todos estos comentarios. La conductora ha decidido no entrar a responder a sus compañeros, con la excepción de Laura Fa. La periodista había criticado que Rubio no hablase de la época en la que Terelu luchaba contra el cáncer.

“No me parece justo acusar a mi hija, una reputada periodista como tú, Laura, que no estuvo a mi lado en mi enfermedad”, reprochaba Terelu y añadía: “No solo me parece una falsedad, sino una crueldad”. “La única persona que apartó a mi hija de mi enfermedad fui yo”, sentenciaba la presentadora.

Por su parte, Laura se defendía: “No la acuso de eso, Alejandra ha reconocido que no era el mejor momento”. No obstante, sus palabras no convencían a Terelu: “Una cosa es que yo crea y otra que ella se apartara de mí, que es muy diferente”.

Tras la tensión entre ambas, Fa lamentaba: “¡Terelu, con lo bien que estábamos!”. “Cada una en la vida hace lo que considera”, replicaba Terelu. Por su parte, Laura no se quedaba callada: “Yo hago mi trabajo”. "Yo también, aunque para vosotros fuera una mala presentadora”, añadía Campos.