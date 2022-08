Anuar Beno vuelve a dar que hablar al desvelar cosas de su participación en 'Supervivientes 2022'. El participante de la última edición del reality de Telecinco ha concedido una entrevista para el canal de Twitch '¡Vaya Vaina!' en el que ha confesado, entre otras muchos asuntos, las trampas que hizo para hacer fuego en los Cayos Cochinos.

"No teníamos nada que comer y llevábamos días frotando los hilos de coco para hacer fuego. Además, tres de mis compañeros cayeron malos", aseguró Anuar, que pensó en un antimosquitos que le facilitó la organización en la solución para acabar con esa situación crítica: "Chavales, hoy se come caliente".

Para que todo le saliese a la perfección y sin consecuencias para nadie, Beno acordó con sus compañeros la estrategia a seguir para que el equipo del reality no lo captase: "Lo tenemos que hacer bien porque tenemos cámaras. Montad un show, distraedles, yo hago el fuego y grito que he hecho fuego".

"La organización sospechó, pero no tenía pruebas. Me dedicaron un programa entero para hacerme un juicio. Lara Álvarez estaba con el mazo y todo. Yo tenía miedo porque creía que tenían las pruebas y no quería mentir demasiado para tampoco quedar tan mal. El caso es que en un momento dado me di cuenta de que no tenían pruebas y seguí con la mentira. Me juzgaron y me apagaron el fuego para demostrar que sabía hacerlo... y lo hice".

"Era supervivencia y nosotros teníamos que comer caliente porque había tres personas enfermas", asegurando Asraf Beno en la entrevista que le hicieron Alfonso de la Rocha y Dani Gordo, que también recordó que su castigo como algo duro: "“Estuve 48 horas cuidando el fuego y creo que fue el peor momento que pasé allí".

El cuñado de Isa Pantoja también le dedicó una crítica a Kiko Matamoros, que fue el que confesó las trampas para hacer fuego en los Cayos Cochinos: "Cuando comía caliente se calló la boca".

El plan para salir de 'Supervivientes 2022'

Por otro lado, en la entrevista en 'Vaya Vaina', Anuar también reconoció que había llegado al límite las últimas semanas de su participación en 'Supervivientes 2022', llegando a planear su salida del programa de Telecinco. Tal y como narró, en el caso de haber sido salvado en la semana que se produjo su expulsión, su intención era lesionarse para que lo sacasen de los Cayos Cochinos.

"Esto no lo había dicho nunca, pero en la semana que justo salí expulsado, le dije a un compañero: 'como me salve, meto el pie en la hoguera para lesionarme y que me saquen del programa'. No aguantaba más, todo eran discusiones, solo pescábamos Alejandro y yo...", afirma, calificando la situación que vivió en aquellos momentos como algo que "pesa mucho":