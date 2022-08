Alfonso Arús está de vacaciones. El presentador, que cerró la temporada de 'Aruser@s' como líder de audiencia por delante de 'El programa de Ana Rosa', ha hecho un paréntesis en su tiempo de descanso para concederle una entrevista a su amigo Siro López.

Entre otras cuestiones, el periodista deportivo le preguntó por el formato televisivo al que le tiene más cariño de toda su trayectoria. Reacio en un primer momento a decantarse por alguno, Arús terminó posicionándose: "Es muy difícil, porque de casi todos los programas guardo un buen recuerdo, pero quizá me decantaría por el que estoy haciendo, porque llevo más de 20 años".

Sin embargo, Arús aprovechó la cuestión para revelar una información tan desconocida como sorprendente. Recientemente recibió una propuesta para reeditar 'Al ataque', uno de sus formatos más exitosos y recordados: "Me lo han pedido en alguna plataforma de pago. Algo así como reeditar lo mejor del programa. Pero no me veo ahora imitando a El cordobés, Siro", le contó.

Una mala noticia para toda una generación que disfrutaba con el genuino humor de su espacio nocturno, en el que imitaciones de personajes como Manuel Benítez, la entonces ministra portavoz del Gobierno Rosa Conde o Julio Iglesias y su padre, Papuchi, eran las protagonistas.

De personajes reales salían geniales personajes como Pepe Gáfez, parodia de José Vélez (aunque nunca se le mencionó), cuyas frases y chascarrillos ("¡Qué mala suerte!") repetía todo el mundo en la calle. Aún hoy en día mucha gente las utiliza tres décadas después, lo que justifica el interés por recuperarlo, pese a la negativa tajante de Arús: "Es imposible", zanjó.