Si alguna vez te has preguntado qué ocurre con la menstruación de las mujeres en 'Supervivientes', algunas de las concursantes se han animado a explicar todos los detalles sobre su ciclo menstrual en Honduras.

"Se vive tan bien que todavía no me ha llegado", confiesa Mariana, que fue la 8ª expulsada del concurso y vivió 66 días en condiciones extremas. La modelo venezolana explica que lleva tres meses sin la menstruación, algo que se da cuando no se ingieren los suficientes nutrientes para que el cuerpo lleve a cabo el ciclo menstrual correctamente, entre otros factores.

"Se quita el primer día y ya no vuelve hasta que no empiezas a coger un poco de peso, empiezas a comer..." comenta Ana Luque, que fue una de las últimas mujeres expulsadas el programa, antes de Anabel Pantoja, y que pasó 84 días en la isla y fue la 11ª expulsada.

Asimismo, el programa ha afirmado que los médicos están pendientes de la salud de todos los concursantes, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias extremas en las que se encuentran.

En cuanto a otros detalles vergonzosos, Kiko Matamoros explicó que estuvo "ocho o nueve días sin ir al baño" aunque confiesa que prefiere estar así a encontrarse indispuesto porque es una situación bastante indeseable. También ha dado detalles sobre los concursantes que hicieron sus necesidades en el mar, concretamente él mismo, Charo Vega y Nacho Palau, aunque dice que "si otros lo han hecho, no se han enterado".

¿Cuándo será la final de 'Supervivientes'?

Este martes 26 de julio no se ha emitido 'Supervivientes: Tierra de nadie' porque el concurso ya ha llegado a su recta final y, con tan solo cuatro concursantes, la final se emitirá el jueves 28 de julio a las 22 horas.