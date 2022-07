La nueva docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', está sirviendo para desvelar las numerosas mentiras que gente cercana a su familia ha dicho durante años. Uno de los aspectos más polémicos para Rocío Carrasco fue la boda entre su madre Rocío Jurado y Ortega Cano, un evento que a su juicio nuca debió celebrarse. Ahora, en la nueva docuserie, la hija de la más grande ha revelado el motivo por el cual su madre no se separó del torero.

"El día que ella se casa estábamos dentro de la Yerbabuena, se abrió la puerta del dormitorio de mi madre y cuando la vi vestida de blanco me di el lote de llorar más grande que se ha dado un ser humano. Yo no quería verla infeliz, no quería verla sufrir, me parecía que no se lo merecía, que era una mujer que lo había dado todo y que no se merecía las situaciones que se generaban", ha explicado sobre el día en que la cantante pasó por el altar.

Sin embargo, Carrasco ha desvelado que no todo era bonito y que su madre llegó a plantearse seriamente la separación: "Lo han vivido junto conmigo, incluso más que yo. Por situaciones concretas ella decide un día 'no puedo más, me voy a separar'... Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué".

"Ortega le recrimina su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado", ha afirmado tajantemente Rocío Carrasco en uno de los episodios de 'En el nombre de Rocío', su nueva docuserie que estrena cada semana un capítulo en MiTele Plus.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Rocío deja caer algo así. Durante la emisión de 'Montealto' ya mencionó de pasada el desencanto que Rocío Jurado empezó a sentir por Ortega Cano después de casarse. "Ella se imaginaba una cosa y luego no fue así. No todo es siempre como uno cree, espera o en lo que uno deposita su ilusión. No siempre es lo que uno espera. Mi madre se casó muy ilusionada, eso es lo que yo creo", afirmó en aquel momento.