Carlos Lozano regresaba este lunes a 'Sálvame' para ponerse al frente de 'La ruta de la sandía', una nueva sección que se emite en el tramo que ocupaba 'Ya son las ocho' hasta la semana pasada. Sin embargo, parece que el fichaje del mítico presentador no ha sido bien recibido por todos los tertulianos. Es el caso de Rafa Mora, que este jueves mantuvo un fuerte encontronazo con su nuevo compañero.

La disputa comenzó cuando Lozano se dispuso a darle un consejo a Mora. Sin embargo, este intentó frenarle lanzando un ataque contra su físico: "¿De calvo a calvo? Ah, no, que el calvo eras tú". "Si te da igual no te hubieras puesto pelo, yo tengo el que me trajo mi madre cuando nací", añadió entre risas ante el colaborador, que respondió: "Lo que tienes que hacer es no decir lo guapo que eres. Te lo tienen que decir a ti, no decirlo tú".

El plató estalló en aplausos, pero el valenciano no se dio por vencido y volvió al ataque: "Carlos, cámbiate la camisa que estás sudando mucho. ¡Tienes que oler a búfalo!". "Tú sí que eres un búfalo por cómo hablas. ¿Te crees que es normal que digas que eres el más guapo y el más fuerte? Tú lo que eres es tonto", replicó Lozano: "No te metas conmigo diciendo que huelo o dejo de oler. ¿Cómo quieres que no sude en una playa con la humedad que hay?".

Terelu Campos intentó poner orden en varias ocasiones sin ningún éxito, ya que ambos entraron en un bucle de descalificaciones que parecía no tener fin. "Eres muy absurdo, no tienes neuronas", lanzó Lozano desde la playa en la que se encontraba: "Vamos a cambiar de tema, no tengo tiempo para perderlo con mindundis como tú".

"Para lo que has quedado, Carlitos", apuntilló el que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', provocando que el enfado de Lozano fuera en aumento: "Tienes que nacer tres veces para llegarme a la suela del zapato. Ya quisieras tener el currículum que tengo yo. ¡No eres nadie y te crees que eres algo!". "Eres muy tonto", zanjó antes de que la presentadora diera paso a publicidad.