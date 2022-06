Yulen Pereira y Anabel Pantoja han dado el siguiente paso en su relación en 'Supervivientes' y las imágenes que se han compartido son explícitas. La pareja ha sido pillada manteniendo relaciones bajo el saco en mitad de la noche tras haber tenido varios acercamientos que los colaboradores han descrito como "sosos".

La pareja empezó a conectar hace unas semanas, incluso han declarado su amor en varias ocasiones y, aunque nunca habían llegado a tal punto, tanto el plató de 'Supervivientes' como los espectadores se esperaban que hubiera intimidad.

Al emitirse las imágenes, Alexia Rivas ha comentado que acababan de ver "las zambombas de Navidad" e incluso Suso ha bromeado: “Yo creo que le está rascando las picaduras de mosquito”.

Este era el encuentro más esperado de la gala de 'Supervivientes' y la madre de Yulen, Arelys, no ha dudado en comentar sus sensaciones: “Le han pillado, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Por lo menos ya se ha quitado el sambenito de soso. Que lo aproveche”.

Lydia Lozano ha querido aprovechar el momento para preguntarle si ahora le gusta más Anabel, a lo que Arelys ha contestado: “Vuelvo a repetirte, no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él. Lo he dicho ya mil veces”.

La expulsión de Anuar ha traído nueva información al plató sobre la relación entre Yulen y la sobrina de Isabel Pantoja. El íntimo amigo del deportista confesó conocer cuál había sido su primer beso y destacó que cree que la pareja tiene futuro: “Yo creo que va a salir un hijo en los Cayos Cochinos”. Desveló también que la pareja está muy enamorada y que tienen planes de futuro, tanto de viajes como de matrimonio: “Están para casarse”.

Lo que más sorprendente ha sido que Anuar ha confirmado que Anabel quiere ser madre: “Según Anabel, ella nunca ha querido ser madre, pero ahora dice que sería capaz de tener un hijo con Yulen”, ha confesado el expulsado.