Marta López Álamo ha llamado esta tarde a 'Sálvame' para aclarar el motivo de su enfado en la última gala de 'Supervivientes: tierra de nadie'. Kiko Matamoros protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche al ser incapaz de desenterrarse en uno de los juegos, una escena que, no obstante, no le hizo ninguna gracia a su novia y defensora. "Creo que a la gente tampoco le debería gustar ver a la gente pasarlo mal con tanta risa", afirmó.

'Sálvame' ha cuestionado esta tarde la reacción de la modelo, que ha decidido intervenir para revelar el verdadero motivo de su actitud en plató. "Lo que pasó es que una señora del público hizo un comentario en voz alta llamándole cosas horribles a Kiko", ha asegurado Marta antes de que Kiko Hernández diera más detalles: "Le llamaron viejo y asqueroso".

Unas faltas de respeto que Marta no quiso pasar por alto, según ha comentado: "Entiendo que haya risas y mofas. Al final, yo me lo tomo de otra manera porque es mi pareja, le veo sufriendo y es una persona que quiero. Entiendo que las reacciones en cuanto a su concurso sean distintas en mí que en personas ajenas".

"Dicho esto, no voy a tolerar faltas de respeto", ha continuado diciendo la pareja del colaborador. Después de que la mujer del público hiciera esos comentarios, decidió hablar con los regidores para que no lo volvieran a permitir: "Les dije que, por favor, evitaran que las personas insulten. Puedes reírte y opinar, pero no puedes insultar".

"En ese momento dije lo del tema de reírse, pero no lo dije por los colaboradores. Obviamente te puedes reír, aunque a mí no me gracia porque lo veo sufrir, pero las faltas de respeto no las tolero", ha zanjado.