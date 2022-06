En los realities de televisión, tanto los amoríos como las peleas son muy comunes, sobre todo si varias personas conviven durante semanas en el mismo lugar sin la opción de marcharse. Así ha ocurrido en Supervivientes, que se ha convertido en el paraje donde se ha iniciado un romance entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

La fuerte complicidad de Anabel y Yulen ha provocado rumores de una nueva relación amorosa, pero la sobrina de Isabel Pantoja ha insistido en que así como ha entrado sola al concurso, saldrá sola de él. Aun así, no niega que siente atracción por el deportista. "Él es una de las personas que quiero que salga conmigo de la mano. Claro que me atrae si no, no le hubiera escrito esa carta. Es un niño que me ha ido ganando cada día. Tengo ganas de estar conviviendo con él en vez de estar en la otra playa", asegura la tertuliana.

En la anterior nominación de la andaluza, Jorge Javier le preguntó a Anabel si había habido algún beso entre ellos, pero aseguró que no había pasado nada y que así seguirá. "No ha pasado nada, ni pasará, aquí. Si no te lo diría, yo te lo regalaré a ti Jorge, si me tengo que dar un beso", zanjó.

Hace unos días, debido a la separación de ambos por estar en distintos equipos, la influencer le escribió una carta a Yulen para declararle su amor, un gesto que emocionó mucho al deportista. "Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe", concluía el mensaje.

La emoción que sintió Yulen al leer las palabras de la andaluza le duró poco y es le han surgido miedos y preocupaciones. Anabel no ha querido leer las bonitas palabras que le ha dedicado al esgrimista en voz alta para no "hacer daño a nadie". Esto ha provocado que Yulen empiece a dudar sobre los sentimientos de su compañera, consciente de que la historia de amor entre Omar y Anabel aún no está zanjada.

“Me ha jodido, porque me estabas escribiendo una carta a mí, pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida", ha confesado él.

Esta conversación inédita, que ha sido publicada por Telecinco, se mostraba el intento de Anabel en reconfortar a Yulen, que seguía en sus trece: “Yo no quiero sentirme como el segundo plato de nadie”.

Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrollan estos sentimientos de preocupación y miedo que han aflorado en Yulen y que han provocado que la sobrina de Isabel Pantoja se quede pensativa: “Desde hace dos días se está rayando. Me da miedo que él ahora aproveche esto y diga que quiere desacostumbrarse…”.

Omar Sánchez, muy dolido

La pareja ha forjado una relación intensa que ha provocado más de un problema, no solo con los compañeros de la isla, sino con las personas que se han quedado en España, como es Omar Sánchez.

El exmarido de Anabel Pantoja sigue el día a día de la andaluza en Supervivientes y no se pierde ni un detalle de la conexión que tiene con Yulen. "Nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no significa que me guste verlo", aseguró el canario Sábado Deluxe de Telecinco.

Tanto el comportamiento de su exmujer en Honduras como el que ha tenido "la gente de los medios" le ha dolido mucho. "No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos, yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen. Me he sentido humillado, pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es el cornudo de España", le explicó a Jorge Javier Vázquez.