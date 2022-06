Desi Rodríguez ha sido la última concursante en abandonar 'Supervivientes 2022'. Tras la repesca del público por el abandono de Juan Muñoz, la sevillana ha tenido que decir adiós a la isla después de seis semanas en las que ha superado las innumerables dificultades y ha estado alejada de su familia.

A pesar de que quería quedarse y seguir disfrutando de la experiencia, Desirée ha vuelto a la civilización con la alegría de que su compañera Marta continuaba en el programa. "Te mereces lo mejor. Tienes que quedar aquí porque me tienes que hacer tita" ha añadido la concursante a la despedida de su amiga.

Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido darse una ducha de agua dulce. "Qué fuerte, un váter y una bañera para mí sola. Y agua dulce. Que no me lo creo", apuntó muy contenta. La concursante se metió directamente en la ducha, frente a la que se ha santiguado, para disfrutar del agua corriente, además de enjabonarse todo el cuerpo. "Qué escándalo. Me vuelvo loca. Esto es mentira, no es verdad. Qué fresquito en la cara, con el calor que he pasado. Me he estado bañando en la playa, que aquello parecía meado de gato", sentenció.

Desy ha regresado a la vida cotidiana y lo primero que ha hecho ha sido darse una ducha con agua dulce: "Lo que me han hecho pasar" #Supervivientes7J

Desirée se entera de cuántos quilos ha perdido

Uno de los momentos más memorables de su vuelta a la vida cotidiana ha sido su reencuentro con el espejo, donde ha visto su cambio físico tras un mes y medio en Honduras. Su primera reacción ha sido decir "¡Ay, tengo tobillos! ¡Y las piernas como Lina Morgan! Verás cuando me suba en tacones, qué fantástica”. A medida que ha ido fijándose más en la nueva forma de su cuerpo, ha destacado: “Si lo llego a saber me vengo antes".

El momento más impactante ha sido cuando se ha enterado de la cantidad exacta de los kilos que ha perdido. Cuando la organización del programa le ha preguntado cuánto creía que había perdido, ella ha contestado que seis kilos. La realidad es totalmente distinta y es que cuando ha leído el pergamino donde ha visto la cifra exacta (19,9 kg) se ha quedado atónita "¿Perdona? ¿Me puedo volver a Cayos Cochinos?"

Desiré Rodríguez ya ha vuelto al plató de Telecinco y se ha reencontrado con su marido Luciano. La sevillana recibió un largo aplauso del público, ya que algunos la consideraban "la ganadora de 'Supervivientes 2022'". También hizo una gran relevación sobre sus compañeros Tania y Alejandro que, asegura, han estado manteniendo relaciones sexuales constantemente. "Sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron gracias por entretener a Anabel", desveló.