'Garra': la aventura cinematográfica de Juancho Hernangómez con Adam Sandler

A Adam Sandler lo hemos visto jugando al golf en 'Happy hilmore (Terminagolf)', al fútbol americano en 'The waterboy (El aguador)' y 'El clan de los rompehuesos'. Pero su deporte favorito es el baloncesto. En 'Diamantes en bruto' ya trabajó con la exestrella de la NBA Kevin Garnett y ahora repite la jugada centrándose de una manera más concreta y específica en esta disciplina de la que se considera un auténtico fanático.

La película se llama 'Garra' y, en ella, Adam Sandler interpreta a Stanley, un ojeador de un importante equipo de baloncesto americano, que busca incansablemente por todo el mundo un nuevo talento al que fichar. Su sueño es convertirse en entrenador, pero por ahora se tiene que conformar con ese puesto que le obliga a viajar constantemente y a descuidar a su familia. En uno de esos trayectos, precisamente por España, descubrirá en una cancha amateur a un joven que le dejará impresionado por sus habilidades. Se llama Bo Cruz, es impetuoso y virtuoso, pero todavía le queda por delante un largo camino de entrenamiento si quiere acceder a las grandes ligas.

Con este personaje, Juancho Hernangómez, que en la actualidad forma parte de la plantilla de los Utah Jazz, se estrena como intérprete en esta producción para Netflix en la que también aparece María Botto. “Estábamos en plena pandemia, confinados en Charlotte junto a mi hermano (Willy Hernangómez, miembro de la plantilla de los New Orleans Pelicans) y mi hermana (Andrea Hernangómez, que con 22 años también juega en Estados Unidos en la Universidad de Fairfield). Fue idea suya que me presentara al cásting. Mi representante llevaba seis meses con la proposición en la mesa, pero yo no me decidía, no me veía como actor. Pero ante la incertidumbre de qué pasaría con la NBA, me fui presentando a pruebas, las fui pasando y al final me dieron el papel. No me puedo creer que haya hecho una película”, cuenta Juancho Hernangómez durante la promoción de prensa de 'Garra' en Madrid.

Cuando María Botto recibió el guion deseó con todas sus fuerzas entrar en el proyecto. “Primero porque amo el baloncesto y segundo, por lo que suponía trabajar junto a Adam Sandler. Lo admiro desde su época en el 'Saturday Night Live', he seguido su carrera y, no te lo voy a negar, el primer día de rodaje me temblaban las piernas”.

Ambos destacan la implicación y generosidad de Adam Sandler en el 'set', pero Juancho reconoce que incluso establecieron una relación padre e hijo. “Me escribe después de todos los partidos, me da consejos, hemos jugado mucho juntos al básquet, y hemos establecido un vínculo que estará ahí siempre más allá de la película”.

Estrellas del pasado y del presente

'Garra' es una película sobre superación y esfuerzo, pero también habla de otros temas. De los prejuicios, de la presión mediática, de lo difícil que resulta para aquellos que no tienen recursos acceder al sistema. “Es algo que también ahí presente. El personaje de Bo viene de una familia sin recursos económicos, así que el camino todavía resulta más complicado, por eso a veces hay que romper con esas reglas en beneficio de los más débiles o excluidos”, dice María Botto.

En la dirección encontramos a Jeremiah Zagar, responsable de la excelente película indie 'We the animals'. En 'Garra' se adapta a las circunstancias, pero intentando salirse de los clichés formulaicos. Por eso, algunas escenas resultan de lo más imaginativas para encontrarnos en una película deportiva. Incluso hay lugar para la ironía, con esos entrenamientos exhaustivos que remiten a Rocky Balboa, con referencia explícita incluida, idea de Hernangómez. 'Garra' se convierte en todo un homenaje a la NBA. Por sus fotogramas desfilan muchos de sus ídolos, del pasado y del presente, y la lista es interminable, desde Anthony Edwards como el rival de Juancho, a veteranos retirados como Kenny ‘The Jet’ Smith o Doc Rivers, pasando por Seth Curry, Aaron Gordon, Tobias Harris, Matisse Thybulle, Trae Young y un larguísimo etcétera que convierten los títulos de crédito en una auténtica fiesta para los aficionados.