DMAX y Eurosport emiten esta tarde, a las 15:00 horas, la semifinal individual masculina de Roland Garros 2022. Después de derrotar a Novak Djokovic el pasado martes, Rafa Nadal luchará este viernes por alcanzar su final número 14 en el 'grand slam' parisino enfrentándose a Alexander Zverev, quien viene de eliminar a Carlos Alcaraz, la joven promesa del tenis español.

Bisbal, Aitana, Pablo López y Sebastián Yatra, 'coaches' en Antena 3

‘La voz kids’ regresa esta noche a Antena 3 (22:10 horas) con una nueva gala de audiciones a ciegas. Eva González vuelve a ponerse al frente del talent infantil, que cuenta con un renovado equipo de coaches como principal novedad. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López son los coaches de esta nueva edición.

Telecinco emite esta noche (22:00 horas) las nominaciones de la séptima gala ‘Supervivientes 2022’. Cada equipo elegirá a dos candidatos: uno será el que más votos acumule por parte de sus compañeros y el otro será elegido directamente por el líder. Además, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz abordará con Jorge Javier Vázquez su paso por los Cayos Cochinos.

'Las claves del Siglo XXI', el programa de actualidad presentado por Javier Ruiz, vuelve esta noche a La 1 de TVE (22:15 horas). El espacio analizará la inflación en nuestro país y cómo afecta a los ciudadanos en el día a día. Además, hablarán también de la división en el Gobierno en torno a la cumbre de OTAN y del fracaso de Putin en la guerra en Ucrania .

laSexta apuesta esta noche (22:30 horas) un nuevo reportaje de ‘Equipo de investigación’. En esta ocasión, el programa investiga la academia de origen americano ofrece cursos para aprender a invertir en criptomonedas a cambio de 150 euros al mes. Gloria Serra y sus reporteros consiguen hablar con un ex miembro de apenas 19 años que asegura que les obligaban a realizar operaciones financieras prohibidas en España. Entrevistan a un joven que sigue, hoy dentro de la academia, para no perder a su mejor amigo. Asegura que la cúpula sigue actuando como si no se hubieran producido las detenciones, aunque les han recomendado dejar de hacer ostentación del lujo en redes. El programa ha localizado a varios de los acusados y IM Academy han contestado a las preguntas del programa.

Paul Walker y Vin Diesel, a todo gas en Cuatro

Cuatro programa esta noche (22:15 horas) un nuevo pase de ‘Fast and Furious V’. Desde que Brian O'Conner (Paul Walker) y Mia Toretto (Jordana Brewster) sacaron a Dom Toretto (Vin Diesel) de la cárcel, se han visto obligados a huir y cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados en Río de Janeiro, una vez más tienen que darse a la fuga; pero los tres se dan cuenta de que la única forma de poner fin a su huida permanente es enfrentarse de una vez por todas al empresario corrupto que quiere verlos muertos. Pero no es éste el único que les sigue la pista.