A escasas horas de que arranque la gran gala de la 'Sálvame Fashion Week', el drama ya está servido. 'Sálvame' ha comenzado esta tarde con una Lydia Lozano completamente destrozada y sin ganas de desfilar por la pasarela montada para la ocasión. Minutos después ha entrado en plató y ha estallado contra compañeros como Kiko Hernández, que ha puesto en duda que sus lágrimas fueran reales. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido un comentario de Jorge Javier Vázquez que ha provocado su salida del estudio.

Después de que la colaboradora pronunciara un discurso en el que hacía referencia a sus inseguridades físicas, el presentador no le ha dado ninguna importancia y ha intentado poner un toque de humor. Para ello, ha mencionado una de sus últimas meteduras de pata: "A lo mejor, si dedicaras menos tiempo a los zapatos, no darías noticias como la de Manzanares".

Más adelante, Jorge Javier ha salido al exterior para ir en busca de su compañera para consolarla. Pero sin duda, lo más comentado en redes sociales ha sido lo que ha pasado justo a continuación: WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022 con la canción 'Llámame', ha aparecido en plano para darle un abrazo a Lydia e intentar animarla.

El intérprete, que esta noche cantará en directo para poner a bailar a todo el mundo con su ya mítico "hola mi bebebé", ha recibido el aplauso de los espectadores por su emotivo gesto con la colaboradora. Pero además, también ha mantenido una conversación con Jorge Javier Vázquez.

El dueño del cortijo, que hace solo dos días aseguraba que la canción del rumano le parecía "una mierda", ha cambiado de discurso en cuanto le ha visto: "¡No sabes cómo me gusta tu canción!". "Vaya, hombre, la tía quitándome protagonismo", ha lamentado al ver que WRS se acercaba a Lydia para abrazarla.

"Yo soy el presentador de este programa. Todo esto es mi casa, no me haces ni puto caso porque te crees que soy aquí el azafato", le ha dicho Jorge Javier antes de ironizar: "Soy muy importante en esta cadena, he sido yo el que ha dicho que vengas aquí porque me encanta tu canción".