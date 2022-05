Chanel es la representante de España en Eurovisión, que se celebrará esta misma noche desde la ciudad italiana de Turín. La cantante es una de las grandes revelaciones de la edición y muchos seguidores del festival apuestan por una posible victoria tras años con resultados bajos.

En los últimos días antes de la gran final, el equipo de Yotele ha podido hablar con la artista para conocer cómo está siendo su experiencia en el certamen y sus sensaciones previas.

¿Cómo estás de cara a la gran final de Eurovisión?

Estoy muy bien, más concentrada que nerviosa.

¿Qué tal estos días en Turín con tu equipo?

Estoy aprovechando mucho y disfrutando la ciudad. Estoy comiendo mucha pasta, la verdad.

¿Cómo ha sido este tiempo desde que ganaste el Benidorm Fest?

Lo he querido vivir en el hoy y no se me ha pasado ni rápido ni lento. No se me ha hecho ni corto ni largo.

Se habla mucho de tu posición, ¿cómo es tu perspectiva?

Se habla mucho, pero yo estoy muy convencida de que mi triunfo es salir al escenario, mirar a mi equipo y estar orgullosos de lo que hemos hecho. Evidentemente, vamos a por el micrófono de cristal, pero eso no está en nuestra mano.

Hay muchas ganas y una expectativa muy alta, ¿puede sumar cierta presión?

Soy consciente de que la expectativa está alta, aunque quiero estar enfocada en hacer lo mejor de mí.

¿Qué país participante es tu favorito?

Me gusta mucho Italia, Reino Unido y Suecia.

¿Cómo está siendo el recibimiento en Turín?

Me están recibiendo con mucho cariño.

¿Tienes ganas de que acabe?

No pienso en que esto se acabe o que pase ya. Disfruto del momento.

¿Quién está siendo tu apoyo?

Mi equipo es muy importante, con mis amigos y mi familia que está ahí en todo momento.

¿Tienes ganas de que llegue Nacho Cano?

Llega muy pronto y estoy deseándolo. Nacho es una de las personas que me sostiene.

¿Has hablado con él estos días? ¿Qué te ha dicho?

Lo que me ha dicho es que está muy orgullosa de mí y que da lo mismo la posición en la que quede España.