Un total de 17 países se juegan este martes el pase a la gala del sábado 14 de mayo en la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2022, en la que participan los grandes favoritos para ganar, los ucranianos Kalush Orchestra.

En concreto, Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Bulgaria, Países Bajos, Moldavia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Islandia, Grecia, Noruega y Armenia compiten este partes por los 10 pases a la final del sábado.

A un día de la primera semifinal, las apuestas sitúan a Ucrania, Grecia, Noruega, Países Bajos, Armenia, Portugal, Albania, Moldavia, Letonia y Suiza como los 10 países que se meterían en la final. Dinamarca, Eslovenia y Bulgaria serían las tres actuaciones con menos posibilidades de pasar a la final, según los apostantes.

La gala podrá seguirse a las 21.00 horas en La 1 de TVE y arranca con la actuación de la albanesa Ronela Hajati, con uno de los números más movidos de la noche. El 'Sekret' de Albania ha sido uno de los shows que más cola ha traído, debido a su carácter provocativo. Hajati y su equipo denunciaron al principio de la semana de ensayos que se les había censurado el baile entre la cantante y la bailarina, que finalmente han podido llevar a cabo.

Los letones Citi Zeni continúan con el show con su 'Eat your salad', una de las canciones más virales gracias a su primera frase: 'Instead of meat, I eat veggies and pussy' ('En vez de carne, como verduras y coños'). No pronuncian esta palabra, sino que el público la grita.

En tercer lugar, la lituana Monika Liu canta 'Sentimentai', una balada que ella misma describe como 'disco tenebrosa'; después el suizo Marius Bear interpreta 'Boys Do Cry' con una actuación llena de proyecciones, tanto en el escenario como en la cara del cantante y los eslovenos LPS, una banda formada en el instituto, sacarán una bola de discoteca gigante para 'Disko'.

Los representantes de Ucrania, los grandes favoritos, actúan en sexta posición con 'Stefania', dedicada a la madre del cantante. Ellos mismos han comentado que la canción "ha cobrado un nuevo sentido" tras la guerra, en un momento en que mucha gente ha perdido a sus madres.

Bulgaria, con Intelligent Music Project, actúan en séptima posición; seguida de una de las favoritas antes del concurso, la neerlandesa S10 con la oscura balada 'De Diepte'. Tras ella, los moldavos Zdob si Zdub y Fratii Advahov devolverán la fiesta al escenario con 'Trenuletul'.

La única candidatura que se ha visto afectada por el coronavirus este año, Portugal, finalmente podrá seguir con todo como estaba planeado. Milhanas, una de las coristas de Maro, dio positivo en Covid-19 el miércoles, pero tras varios tests negativos podrá actuar con sus compañeras. 'Saudade, saudade' es el nombre de la canción.

La croata Mia Dimsic trae una historia de desamor con su tema pop 'Guilty Pleasure'; las danesas Reddi traen una de las actuaciones rock de la noche con 'The Show'. Austria, representada por Pia Maria y Lum!x levantará los ánimos con otro de los temas más movidos, 'Halo', que viene seguido por el folk de las islandesas Systur, que cantarán en su idioma.

Tres de las favoritas cerrarán la gala: la griega Amanda Tenfjord, con su potente balada 'Die Together', que ha sido una de las más aplaudidas en la sala de prensa. Los noruegos Subwoolfer, con su show venido de la Luna sorprenderán con 'Give That Wolf a Banana'. Por último, la armenia Rosa Linn presenta una de las puestas en escena más trabajadas para su 'Snap'.