La crítica de Monegal: La conexión Puigdemont-Rusia en TV-3 no cautiva

Ese asunto de las reuniones de Puigdemont, el día antes de la proclamación de la DUI, con emisarios rusos, que está destapando EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, conjuntamente con el colectivo internacional de periodistas Bellingcat, ha sido resaltado en las cadenas del telehipódromo estatal. En A-3 Noticias le acaban de dedicar un cumplido minutaje este mediodía. En Cuatro, Risto Mejide ha entrevistado a nuestro compañero Jesús G. Albalat, y ha informado de que la oficina de Puigdemont ya ha admitido que se reunió "con un supuesto emisario del presidente Putin".

Les aconsejo que sigan estas investigaciones. Parece que no es un solo emisario ruso, sino varios, los que fueron recibidos por el entonces 'president' en su residencia oficial. Según cuenta uno de los presentes, allí se planteó recibir miles de millones de dólares o rublos, 10.000 soldados rusos, y la creación de un gran banco de criptomonedas al margen de la UE. Y todo esto en la Casa dels Canonges, con Puigdemont como anfitrión, el día antes que declarase la DUI. Les digo a ustedes que sigan el asunto porque según que botón pulsen del mando a distancia no se enterarán de nada en absoluto. En TV-3, por ejemplo, este tema no interesa. Callar y disimular es la consigna. A la hora de cerrar este artículo solo he visto una breve pincelada en ‘Planta baixa’, apenas 15 segundos. Veremos si esta noche en el ‘TN vespre’ se atreven a decir alguna cosita.

A veces pienso que, tal como se las gasta la actual TV-3, es mejor que sigan mudos. Cuando la realidad no les gusta suelen crear unos relatos imaginarios, al revés de lo que ocurre, que nos dejan las neuronas flipando unos cuantos días. El pasado 15 de abril nuestro compañero Marc Marginedas nos explicó aquí, en El Periódico de Catalunya, cómo las teles rusas transforman la realidad de la guerra de Ucrania. Este sábado, en ‘La Sexta noche’, también nos han enseñado presentadores de cadenas rusas intoxicando a la audiencia con esta consigna: "Es urgente montar campos de concentración y proceder a la esterilización masiva de ucranianos". Hombre, es una labor de ‘agit prop’ muy tosca y primitiva la de estos rusos. Esos tonos, acollonantes y apocalípticos, son burdos. Intoxicando no son modernos. No están al día. Bien mirado estos agentes rusos que fueron a la Casa dels Canonges deberían haber ido a Sant Joan Despí. No a ofrecer nada, sino a recibir cursillos e instruirse.