Existen distintas formas hasta llegar a representar a un país en Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite a los candidatos a escoger la manera para seleccionar a sus representantes. Participando en grandes festivales de música, elegir internamente al candidato o candidata, ganar un programa de televisión, por invitación...

En España este año se ha optado por un formato distinto a los anteriores: Benidorm Fest. Un festival de música donde los artistas presentasen su mejor canción para ganarse un billete a Turín. Por ello, Chanel ha sido la escogida para representar a España tras conseguir clasificarse por delante de las favoritas Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

Italia lleva varios años celebrando San Remo un gran certamen que mueve a casi todo el país debido a la gran participación de varias celebridades, incluyendo actores, actrices y comediantes. Mahmood repite este año candidatura tras haber quedado segundo en la final de 2019, pero esta vez su voz estará acompañada del artistas Blanco.

Francia cerró su candidatura con el grupo de folclore Alvan & Ahez que llevará la bandera del país galo en la próxima edición del certamen musical después de llevarse la victoria en 'Eurovision France: C’est vous qui décidez', organizada por France Televisions. La televisión francesa escoge entre 12 canciones de cantautores independientes quién representa a su país tras el voto del público y el del jurado con reconocidas celebridades.

Reino Unido también escoge su representante con un certamen televisado en la BBC. Este año Sam Ryder ha sido el elegido con su tema 'Space Man', el cantante es uno de los artistas más seguidos de Tik Tok.

Por su parte, Alemania televisó en NDR la candidatura de Jendrik Sigwart con 'I don't feel hate', una canción donde el ukelele es el principal instrumento protagonista.

Estas selecciones son las que hacen el conformado 'Big Five', pero ¿qué hay del resto de países? Hay algunos que escogen de forma interna para que les suponga un ahorro económico y un mayor control del proceso para evitar candidatos no deseados. Este año la UER, debido a la guerra en Ucrania, ha optado por eliminar a Rusia (que ya había escogido a su representante sin desvelar el nombre) y por consiguiente no solo no participará en este edición si no también en las sucesivas.