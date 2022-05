Los enfrentamientos entre los concursantes de 'Supervivientes 2022' no han tardado en llegar. Uno de los más desagradables ha sido el protagonizado por Anuar Beno y Juan Muñoz, indignando a numerosos espectadores que anoche llegaron a pedir la expulsión del primero durante el transcurso de 'Conexión Honduras', la gala presentada por Ion Aramendi.

El fuerte desencuentro comenzó después de que el hermano de Asraf le recriminara al humorista, que acababa de darse un baño, su actitud en el concurso: "Muy bien esas vacaciones, Juan, parece que estás en Benidorm". "¿En qué lo has notado?", replicaba el aludido mientras Anuar hacía referencia a su "paseo".

Juan empezó a cabrearse por la "ironía" que estaba utilizando su compañero, que lejos de frenar, continuó con sus críticas: "No es ironía, estás de vacaciones. Estamos todos aquí reventados y haciendo cosas, tú paseándote y mojándote los huevos". "No necesito a nadie que me vaya soltando chispitas, porque quieres que salte", se defendió el que fuera miembro de Cruz y Raya.

Después de que este hiciera una 'peineta' con la mano, Anuar terminó estallando: "Le vas a sacar el dedo a quien yo te diga, sinvergüenza. ¿Pero qué cojones haces?". Juan pidió disculpas por si le había molestado, pero el cuñado de Isa Pantoja arremetió duramente contra él: "¿Pero quién eres? ¿Qué haces? Venga, anda, vete a dar otro paseo, fracasado. No te falto el respeto porque eres una persona mayor".

Unas duras palabras que molestaron a Juan: "Me has llamado fracasado. Si eso no es faltar el respeto, pues fíjate". Pero Anuar no se quedó ahí y volvío a la carga, afirmando que iba a darle "un taca-taca" para que los paseos "no le cuesten tanto". En ese instante, Ana Luque intervino en la discusión para pedirle que parara: "Anuar, te estás pasando. Ya vale".