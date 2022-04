Estos días, Merche es una de las invitadas de 'Pasapalabra', donde participa en el equipo naranja. La cantante ha acudido al programa de Antena 3 en medio de la promoción de '20 conmigo', su álbum recopilatorio por sus dos décadas de trayectoria y que también incluye nuevos temas. Tal es el caso de 'Este lunes', una balada muy especial que le ha dedicado a Álex Casademunt.

La artista habló en el concurso sobre este homenaje que le ha hecho al artista, que falleció hace un año en un accidente de tráfico. "Va dedicada con toda mi alma a Àlex Casademunt, ese ser tan especial a quien quiero muchísimo”, expresó Merche mirando hacia arriba.

Visiblemente emocionada, añadía: “Era mi manera de decirle ”que te quiero con toda mi alma, que no te olvidaré en mi vida y que te llevo en mi corazón, cariño mío“. En la canción, Merche le dedica frases tan directas como “si miro atrás he querido con locura, pero como a ti no he querido nunca más”

Hay que recordar que Merche y Álex Casademunt fueron pareja durante cuatro años. La intérprete de 'Si te marchas' fue novia del exconcursante de 'OT 1' durante cuatro años, concretamente hasta 2007. No obstante, ambos mantenían el contacto y siempre tuvieron buenas palabras.