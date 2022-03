Marta Riesco ha vuelto a sentarse este jueves en el plató de 'El programa de Ana Rosa' tras la publicación de las fotografías en las que aparece junto a Antonio David Flores. Joaquín Prat le ha preguntado si esas imágenes son "un posado robado o pactado", pero ella ha preferido guardar silencio. "No voy a responder a esa pregunta. Prefiero no responder a mentir", ha reconocido la periodista.

"Aparte de venir aquí a contestar preguntas también hago vídeos", ha continuado diciendo la reportera mientras Joaquín Prat le pedía que no justificara su presencia en el 'club social' del programa: "No tienes que estar excusándote permanentemente". Ella ha respondido que sí tiene que hacerlo porque "siempre hay personas como Alessandro Lequio que intentan tirar todo por tierra".

Riesco ha estallado contra el italiano por algunos de los comentarios que ha hecho sobre ella en el magacín: "Estoy harta de los descalificativos, estoy harta que me llames 'amante'. El que más sabe de amantes de toda España eres tú, creo que eres el primero que no debería utilizar ese término para hablar conmigo. Soy tu compañera y me he considerado incluso amiga".

Por otro lado, la colaboradora también le ha afeado lo que ha dicho sobre su físico: "Cuando tenía 16 años sufrí bullying en el colegio porque tenía la nariz caída. Con 18 años me eché el mundo por montera y me presenté a Miss España y me eligieron Miss Segovia. Gracias por darme esa oportunidad, siendo como tú dices, fea". "No me presenté a Miss Fea. Un concurso de televisión que denigraba a mujeres decidió que yo era la más fea de España, cartel que he tenido durante años a mis espaldas", ha asegurado.

Visiblemente cabreada, Riesco ha continuado su discurso contra Lequio: "Tú has cometido muchos errores a lo largo de tu vida. Has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres. No eres ejemplo de nada, no estás aquí sentado por tu trabajo. Deberías ser el primero en callarte para hablar sobre mí".

Por alusiones, el conde ha explicado que no utilizó la palabra "amante" con mala intención. "Tú a mí no me puedes llamar amante cuando aquí no se han podido pronunciar cosas que te han pasado a ti en el pasado y te has indignado porque una persona ha dicho que ha sido tu amante", ha soltado la también tertuliana de 'Ya son las ocho', afirmando que Lequio "ha vetado temas que no se pueden sacar".