Candela Peña ha vuelto a denunciar un posible veto en 'El Hormiguero'. La actriz aprovechó una de las tertulias recientes del programa y criticó a Pablo Motos en sus redes sociales por no invitarla.

A causa del bofetón de Will Smith en la gala de los Oscar, Motos dio su opinión por la relación que le une al actor y reconoció que había metido la pata por su reacción: "Will Smith es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta, y además de un talento incuestionable y tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche".

El presentador también se dirigió a Chris Rock por su polémico chiste: "Él también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público, vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa", expresó.

En una cosa tiene razón, la Libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más. — CandelaPeña (@candela_penya) 28 de marzo de 2022

Estas palabras indignaron a Candela Peña, que fue contundente contra el rostro de Antena 3: "A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, y sabes lo mucho que le afecta en público, pues colapsas y decides darle un bofetón", sentenció.