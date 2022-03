Jorge Javier Vázquez reflexionó este jueves sobre el papel que ejerce 'Sálvame' en la programación de Telecinco. Lo hizo, además, lanzando un dardo a otros programas de la casa mientras charlaba con Carmina, la madre de Kiko Jiménez, que acudió al plató del espacio vespertino para defender a su hijo de las duras acusaciones que ha vertido Gloria Camila sobre él.

Cabe recordar que, a principios de semana, Kiko Jiménez se convirtió en reportero de 'Sálvame' para ir en busca de José Ortega Cano en un photocall. Desde el interior de un coche, el torero terminó llamando "cornudo" al exnovio de su hija después de que este le siguiera hasta la puerta de su casa. Un día más tarde, en 'Ya son las ocho', Gloria Camila justificó el comportamiento de su padre.

"Su única intención era provocar. Cuando salimos, este individuo le llamaba 'cierrabares' y 'cobarde' a mi padre. Este señor no tiene ni educación ni vergüenza. Tiene una actitud ridícula y lamentable", aseguró la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Aprovechando las palabras de Gloria Camila, Jorge Javier hizo un inciso para salir en defensa de Kiko Jiménez y de su propio cortijo: "Voy a echarle un cable a tu hijo". "He escuchado que fue a provocar... ¡Evidentemente! Fue a provocar, porque si no se provoca, luego no puede haber programas que son saloncitos de té en los que se comenta", argumentó el presentador.

En medio de la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco, Jorge Javier recordó cuál es el modus operandi habitual de la cadena: "En esta televisión o se provoca y hay polémica o se cierra la persiana". "No hay otra, no seamos hipócritas a estas alturas de la temporada", zanjó el comunicador.