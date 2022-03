Noche accidentada en la casa 'Secret Story'. Como consecuencia de una aparatosa caída, Colchero se hizo un corte en la pierna y tuvo que acudir al hospital para ser atendido por los médicos, según ha informado el propio programa en su página web. Unas horas después, el concursante pudo regresar a Guadalix de la Sierra para reincorporarse junto al resto de sus compañeros.

Todo sucedió en los últimos minutos de 'Secret Story: última hora', cuando el programa activó el pulsador de los secretos. Colchero salió corriendo para pulsarlo, con tan mala suerte que se cayó y se hizo un corte tras golpearse con una baldosa. "David se ha hecho daño", alertaba Cora mientras este entraba en el cubo sin poder apoyar la pierna.

La cuenta oficial del concursante explicaba en Twitter lo que había pasado: "Nos comentan que Colchero está bien. Se ha cortado en la rodilla con una baldosa del patio y van a llevarlo al hospital para que le pongan puntos".

De regreso en la casa, Colchero reveló que le habían tenido que dar 21 puntos en la rodilla: "No me he cortado ningún tendón ni nada, pero se me veía el hueso porque era un corte profundo". "Me han echado ocho puntos por dentro y trece por fuera", añadía el joven, que tendrá que permanecer cinco días en reposo: "Tengo que estar con antibióticos".

ME COMO A ADRI AGARRANDOLE LA PIERNA. A Colchero le han cogido puntos internos y externos. Y debe estar con antibióticos. Joder que pedazo de corte pic.twitter.com/BGKeLeJPvu — M 🐼 (@sigueremando) 16 de marzo de 2022

Nueva gala de 'Secret Story'

Telecinco emite este jueves una nueva gala de expulsión de 'Secret Story'. Tras la salvación de Colchero y Rafa, el proceso para elegir al próximo expulsado ha quedado reducido a dos: Adrián o Álvaro.

Además, tras más de 60 días aislados, los participantes protagonizarán una emocionante velada con las visitas de familiares y amigos, que les apoyarán y darán ánimos en plena recta final del concurso.